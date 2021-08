Oroscopo domani 19 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani giovedì 19 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): famiglia o carriera?



Oroscopo domani Toro umore

Potreste esservi impegnati al massimo per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Con il Sole e Giove in dissonanza, oggi potrebbe esserci un tira e molla tra la famiglia e la carriera. Sarete inclini a trascorrere più tempo in casa, con le persone care e al contempo voler ampliare il percorso professionale. L’aspetto rappresenta una sfida: dovete trovare il tempo per entrambi i settori senza che l’uno prevalga sull’altro.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: se volete trovare un ideale di vita a due, dovete dialogare, trovare un compromesso.

Soli: è una giornata in cui potreste dare il via a una nuova storia d’amore oppure chiuderne una iniziata di recente.

Oroscopo domani giovedì 19 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): l’impegno non è passato inosservato

Oroscopo domani giovedì 19 agosto Vergine umore

Nel lavoro, è arrivato il momento di mostrare grande sicurezza in voi stessi. Potreste aver avuto dei dubbi sulla vostra competenza, la posizione lavorativa o persino su come portare avanti le responsabilità. Ora la musica sta cambiando! La dissonanza Sole-Giove punta i riflettori sul vostro talento nascosto e sul quotidiano lavorativo. Potreste scoprire che i vostri sforzi non sono passati inosservati e ricevere apprezzamento da colleghi e boss per la dedizione, l’abilità e la professionalità. Ve lo siete guadagnato!

Oroscopo domani vergine per l’amore di giovedì 19 agosto 2021

In coppia: l’atmosfera è all’insegna della passione e se volete passare una serata bollente, organizzate una serata romantica.

Soli: il programma della giornata? Inviti e flirt, darete il via al gioco di seduzione con chiunque accenda il vostro interesse.

Oroscopo domani giovedì 19 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): siete sulla strada giusta

Oroscopo di domani giovedì 19 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

La congiunzione Mercurio-Marte in Vergine potrebbe coincidere con un viaggio del tutto inatteso oppure accendere il desiderio di ampliare un progetto o un’attività che stanno già andando molto bene. All’aspetto astrale si aggiunge Urano: una persona potrebbe convincervi che siete sulla strada giusta e che vi state muovendo al meglio. E nelle prossime settimane lo toccherete con mano: a parlare saranno i risultati! Raccoglierete i frutti delle vostre iniziative.

Oroscopo domani capricorno amore giovedì 19 agosto

In coppia: vi sarà facile convincere il partner per ottenere ciò che desiderate.

Soli: è il momento giusto per osare, lanciarvi e dichiarare i vostri sentimenti. Non avrete delusioni.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: NUOVE OPPORTUNITA’ DI LAVORO

GEMELLI:LIBERI DI ESSERE VOI STESSI

CANCRO:UNA COLLABORAZIONE DI LAVORO

LEONE: CONDIVIDERE IL SUCCESSO

BILANCIA: OCCHIO ALLE PROMESSE

SCORPIONE:IL SOSTEGNO DELLE PERSONE CARE

SAGITTARIO: SPERIMENTARE COSE NUOVE

ACQUARIO:LE TENSIONI SI ALLENTANO

PESCI: PENSARE ANCHE A VOI