Oroscopo domani 2 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani lunedì 2 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): riorganizzare la mole di lavoro



Oroscopo domani Toro umore

Forse avete bisogno di riorganizzare la mole di lavoro, un’intuizione potrebbe offrire le risposte giuste e semplificare la vostra vita. Se avete la sensazione che non ci sia nulla che possiate fare, ripensateci. A vostra disposizione ci sono infinite possibilità dovete solo vederle e agire di conseguenza. Il vostro tempo è prezioso.

Non è escluso in ogni caso che una situazione di lavoro vi faccia venir voglia di ribellarvi. Anche se andrete in vacanza, porterete con voi il problema.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: sembra non vogliate vedere ciò che non va a darete la colpa al partner. Tensioni in vista.

Soli: una nuova storia è possibile ma voi siete pronti ad aprire il cuore e lasciarvi andare ai sentimenti?

Oroscopo domani lunedì 2 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): volere tutto e subito

Oroscopo domani lunedì 2 agosto Vergine umore

Con la Luna in Gemelli, oggi sarà difficile andare d’accordo con chi vi circonda ma, sia chiaro, sarete voi ad avere problemi a sintonizzarvi sulla stessa lunghezza d’onda. Rischiate di essere aggressivi, di esagerare, volere tutto e subito.

Lavoro o vita personale, con Marte nel vostro segno la cosa migliore è essere ragionevoli e mantenere un atteggiamento tranquillo. Il cielo astrale è carico di elettricità ma, fortunatamente, genera anche parecchia creatività. Cercate di sfruttarla.

Oroscopo domani vergine per l’amore di lunedì 2 agosto 2021

In coppia: nei confronti del partner avete aspettative alte e concluderete la giornata provando frustrazione.

Soli: prudenza, occhio ai fuochi di paglia. Ora più che mai avete bisogno di stabilità.

Oroscopo domani lunedì 2 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): la paura di spendere

Oroscopo di domani lunedì 2 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Pur desiderando di concretizzare un progetto o un’idea, la paura di spendere troppo denaro potrebbe frenarvi e spingervi a pensare che sia fuori dalla vostra portata. Iniziate con ciò che potete permettervi tenendo presente che un piccolo inizio può portare a grandi cose.

Il vostro segno è noto per la pazienza e la perseveranza: un pizzico di entrambe le qualità potrebbero essere d’aiuto nei prossimi mesi a fare tutto alla grande e ottenere il meritato successo.

Oroscopo domani capricorno amore lunedì 2 agosto

In coppia: i pianeti vi invitano a vivere il desiderio senza tabu. Se avete una fantasia condividetela con il partner.

Soli: potere di seduzione al top e vi sarà facile conquistare, ci saranno incontri imprevisti.

