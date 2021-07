Oroscopo domani 29 luglio 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, salute, lavoro per ogni segno

Oroscopo domani 29 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): rifletterete prima di agire

Oroscopo domani Ariete umore

Marte entra in Vergine, sosterà fino al 14 settembre, e annuncia un periodo più impegnativo. Se con il transito in Leone vi siete dedicati agli hobby, allo sport, alla vita sociale, ora le cose cambieranno. Sarete spinti a organizzarvi, pianificare il successo lavorativo che, con l’impegno, sicuramente otterrete.

Marte in Vergine è meno coraggioso che in Leone, meno intraprendente e ora vi invita a riflettere prima di agire, il che non sarà un male. In questo periodo lo spirito critico sarà comunque accentuato.

Oroscopo domani Ariete 29 luglio amore

In coppia: tra voi e il partner c’è una sorta di intesa segreta il che consolida la relazione, l’amore e il vostro morale.

Soli: l’aria profuma d’amore: accettate qualsiasi invito e ciò vi permetterà di incontrare l’altra metà della mela.

Oroscopo domani 29 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): dimostrare quanto valete

Oroscopo domani giovedì 29 Leone umore

Nel primo pomeriggio, Marte esce dal vostro segno ed entra in Vergine: fino al 14 settembre sosterà nel vostro settore del denaro, ed è possibile che vi troverete di fronte a questioni finanziarie da sistemare, bollette da pagare… Il che vi spingerà a voler aumentare le entrate attraverso alcune iniziative inedite.

Piccole azioni che tuttavia faranno la differenza in positivo. Sicuramente avrete un approccio più audace riguardo agli affari, al denaro e, inoltre, avrete voglia di dimostrare quanto valete.

Oroscopo domani giovedì Leone amore

In coppia: giornata magica, con il partner sarete travolti dal desiderio. L’atmosfera è bollente!

Soli: all’orizzonte si profila una love story: l’altro/a sarà attratto/a dalla vostra forza e dal fascino.

Oroscopo domani 29 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): pronti a prendere l’iniziativa

Oroscopo 29 luglio Sagittario: umore

Fino al 14 settembre, Marte sosterà in Vergine nel vostro settore della carriera, della reputazione. Rappresenta un’opportunità per prendere l’iniziativa e perseguire le vostre ambizioni con grande determinazione. Non è escluso che potreste avere dei conflitti con figure che rappresentano l’autorità o affrontare delle sfide riguardanti la vostra reputazione.

Nelle prossime settimane inizierete inoltre a pensare di più a ciò che serve per realizzare qualcosa di importante. Quali piccoli e grandi passi sono necessari per dare vita a un progetto che avete a cuore?

Oroscopo domani Sagittario 29 luglio: amore

In coppia: riuscirete a gestire alla grande eventuali tensioni. Qualsiasi conversazione sarà equilibrata.

Soli: giornata propizia all’amore, ideale se avete intenzione di dichiararvi o per incontrare la persona giusta.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: ACCELERARE IL RITMO

GEMELLI: ESIGENTI E CRITICI

CANCRO: I NEURONI BRILLANO

VERGINE: MARTE VI RENDE INTRAPRENDENTI

BILANCIA: CHIUDERE QUESTIONI IN SOSPESO

SCORPIONE: UNA VITTORIA PROFESSIONALE

CAPRICORNO: L’ATMOSFERA E’ PIU’ LEGGERA

ACQUARIO: SOLUZIONI PER UN CAMBIAMENTO

PESCI: IMPAZIENTI E IRRITABILI