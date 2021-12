Oroscopo domani 31 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Al vostro segno piace da matti ridere e divertirvi, ma ammetterete che vi annoiate in un nanosecondo. E stasera, con la Luna in Sagittario è probabile che passerete da una festa a un’altra, ovviamente in base alla vostra età. Le persone apprezzano sempre molto la vostra compagnia perché siete simpatici, animate qualsiasi riunione ed è per questo che avete ricevuto diversi inviti.

In coppia: il partner adora il vostro entusiasmo. I progetti per la serata promettono bene, vi scambierete dolci parole d’amore.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 31 dicembre: umore

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore della comunicazione. E’ probabile che parenti e amici che non trascorreranno la serata con voi, nel corso della giornata saranno desiderosi di augurarvi ogni bene nel 2022. Ma controllare continuamente il telefono potrebbe impedire di godere veramente della presenza delle persone con cui passate San Silvestro. Prima di iniziare i festeggiamenti, inserite il silenzioso così da vivere il momento, almeno per stasera. Oroscopo domani Bilancia di venerdì 31 dicembre: amore

In coppia: la relazione si accende di passione! Un Capodanno ricco di emozioni che potrebbero portare a una notte insonne… Soli: fascino e voglia di conquistare. Potrebbe esserci un flirt passeggero, dovete scegliere se lanciarvi. Oroscopo domani 31 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): con amici cari e parenti

Oroscopo domani Acquario di venerdì 31 dicembre: umore

Sarete incerti se accettare gli inviti di amici arrivati giorni fa o rimanere in casa poiché è noto che al vostro segno non piacciono le feste “imposte”. Con la Luna in Sagittario, la cosa migliore sarebbe quella di uscire o stare in compagnia di amici o parenti. La presenza dei pianeti in Capricorno, infatti potrebbe spingervi a riflettere e a rimanere per conto vostro. Allora: date il benvenuto al 2022 insieme ai vostri cari!

Oroscopo domani Acquario di venerdì 31 dicembre: amore

in coppia: momenti di tenerezza e dolcezza. La serata si concluderà all’insegna della sensualità.

Soli: ad attendervi ci sono belle emozioni! Potrebbe esserci un’avventura passeggera: sfruttatela al meglio senza pensare al domani!