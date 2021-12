Oroscopo domani 5 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 5 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): riflettere sugli ultimi avvenimenti

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna si dirige verso il Capricorno, il che può incoraggiare delle riflessioni sugli eventi degli ultimi giorni. Forse vi chiederete se siete andati troppo oltre, se avete perso il buon senso o tirato la corda. La situazione non è cambiata: avevate bisogno di un nuovo inizio, e che lo attuerete ora o nei prossimi mesi, i pianeti ve l’hanno indicato. Prendete un po’ di tempo per capire quale direzione vorreste davvero imboccare.

Oroscopo domani Ariete 5 dicembre amore

In coppia: insieme al partner fate dei progetti, puntate in alto! E’ in corso un bel rinnovamento. Soli: siate disponibili! L’appuntamento è con il grande amore: in vista sono momenti di passione. Oroscopo domani 5 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): uscite e divertitevi! Oroscopo domani domenica 5 dicembre Leone umore

E’ una domenica in cui la vostra abilità viene esaltata: vedrete i risultati di qualcosa di creativo su cui avete lavorato e sarete piacevolmente sorpresi. La vostra ingegnosità sarà ripagata alla grande e i risultati non passeranno inosservati. È probabile che riceverete commenti positivi, complimenti! Anche se non immediatamente concretizzerete le vostre brillanti idee. Stasera uscite e divertitevi!

Oroscopo domani domenica 5 dicembre Leone amore

In coppia: la relazione si rafforza e per chi non è ancora sposato è il momento di pensarci seriamente. Soli: lasciate alle spalle i pregiudizi, i dubbi e fate il primo passo. Non avete nulla da perdere.

Oroscopo domani 5 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): ciao ciao ai dubbi

Oroscopo 5 dicembre Sagittario: umore

Prima di intraprendere nuove iniziative, potreste dover esaminare dei settori della vostra vita che necessitano di un cambiamento. Marte è sul punto di entrare in dissonanza con Giove: il transito indica che al riguardo eliminerete le riserve e non avrete più dubbi su ciò che dovete fare. E’ pur vero che potrebbe essere una sorta di salto nel buio ma non facendolo in seguito vi pentireste.

Oroscopo domani Sagittario 5 dicembre: amore

In coppia: concedetevi un po’ di tempo da soli: ritrovarvi sarà ancora più bello e romantico. Soli: l’amore è anche correre dei rischi, dunque osate (senza ovviamente esagerare).

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO:VOGLIA DI DISTRARVI

GEMELLI: DITE NO AL RANCORE

CANCRO: LA REGOLA DEL DARE/AVERE

VERGINE: BELLE EMOZIONI

BILANCIA:DECISIONI IMPORTANTI

SCORPIONE:UNA MARCIA IN PIU’

CAPRICORNO: CONCEDETEVI DELLE COCCOLE

ACQUARIO:UN PO’ FUORI FASE

PESCI:UNA BELLA DOMENICA