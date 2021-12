Oroscopo domani 5 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: proporrete al partner di cambiare alcune abitudini quotidiane. E’ una buona iniziativa. Sperando che riesca a mantenerle nel tempo. Soli: la presenza di Venere in Capricorno è favorevole agli incontri ma voi dovete metterci del vostro… Oroscopo domani domenica 5 dicembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): belle emozioni Oroscopo domani domenica 5 dicembre Vergine umore

Belle emozioni, tante energie: il Novilunio di ieri e la Luna in Capricorno odierna, indicano che siete pronti a lasciare alle spalle il passato e, casa o famiglia, intraprendere qualcosa di nuovo! La presenza di Venere in Capricorno, accentua la creatività e potrebbe sollecitare il desiderio di cambiare qualcosa nell’abitazione e renderla più confortevole o semplicemente decorarla in vista delle prossime festività.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di domenica 5 dicembre 2021 In coppia: iniziate la giornata con uno stato d’animo agitato, siete gelosi e possessivi. Il partner non capirà cosa sta accadendo… Soli: se una persona vi attrae, iniziate a lanciare messaggi delicati ma soprattutto sorridete! Oroscopo domani domenica 5 dicembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): concedetevi delle coccole Oroscopo di domani domenica 5 dicembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

E una domenica da trascorrere in modo tranquillo, in cui prendere dolcemente cura di voi stessi. Avete bisogno di regalarvi attenzioni e chi meglio di voi può soddisfare i vostri bisogni inespressi? La presenza della Luna nel vostro segno indica la forte esigenza di nutrire il corpo e la mente. E’ la giornata ideale per regalarvi delle coccole, praticare esercizio fisico o altre attività che offrono benessere.