Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 9 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 9 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 9 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): permalosi e ribelli

Oroscopo domani Ariete umore

Il Novilunio in Cancro, sarà preciso domani ma già avvertite le sue vibrazioni, scatena emozioni forti, siete permalosi, un nulla vi farà sentire aggrediti e avrete reazioni immediate. Cercate di esserne consapevoli così da mantenere sotto controllo lo stato d’animo.

La Luna Nuova è in buon aspetto con Urano: è possibile che abbiate voglia di ribellarvi alle responsabilità e ai compiti, e avvertire il bisogno di fare un passo indietro. In caso di discussione, cercate di non impuntarvi su chi ha ragione e chi ha invece torto.

Oroscopo domani Ariete 9 luglio amore

In coppia: il bisogno di libertà e di indipendenza potrebbe impedire di stabilire l’armonia con il partner.

Soli: grande voglia di movimentare la vita affettiva: avventura di una notte, flirt virtuali o una passione passeggera, oggi può accadere di tutto.

Oroscopo domani 9 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): cambiare prospettiva

Oroscopo domani venerdì Leone umore

Il Novilunio in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: se avete intenzione di adattare le circostanze esterne affinché la vostra vita funzioni meglio, oggi sarete spinti a cambiare prospettiva, vedrete le cose in modo diverso.

Avrete nuove energie per affrontare il passato o questioni personali e mollerete tutto ciò che non vi serve più: penserete al vostro benessere mentale ed emotivo. E’ una buona giornata per rallentare il ritmo e rilassarvi.

Oroscopo domani venerdì Leone amore

In coppia: qualche piccolo cambiamento nella routine farà un gran bene alla relazione.

Soli: potreste innamorarvi ma di una persona già impegnata. E potrebbe essere il motivo per cui non riuscirete a conquistarla.

Oroscopo domani 9 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una nuova direzione

Oroscopo 9 luglio Sagittario: umore

La Luna Nuova in Cancro può accendere il forte desiderio di lasciare qualcosa alle spalle e ripartire da zero. Se una situazione è motivo di frustrazione potreste decidere di imboccare una direzione completamente nuova.

Al contempo, il passaggio al vostro segno parla di denaro: potrebbe motivarvi a chiedere un prestito o estinguere un debito o, ancora, consolidare la vostra situazione finanziaria avviando un piano. Sul fronte denaro, è arrivato il momento di voltare pagina.

Oroscopo domani Sagittario 9 luglio: amore

In coppia: per evitare dei conflitti, sarete disposti a trovare un compromesso. Ma non solo, oggi esprimerete tutto il vostro amore!

Soli: nuovi incontri, nuovi conquiste: si può dire che oggi avrete solo l’imbarazzo della scelta.

