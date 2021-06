Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 1 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): emozioni amplificate



Oroscopo domani Gemelli giovedì 1 luglio 2021

I pianeti amplificano le vostre emozioni, è possibile che oggi l’immaginazione prenda il sopravvento e rischiate di reagire a un problema in modo esagerato. Giove e Nettuno in Pesci potrebbero spingervi a prendere una decisione assolutamente non basata sui fatti. .

Pertanto, per evitare di commettere errori, sarà utile chiedere il parere di una persona di cui vi fidate. Per il momento, accettate inoltre tutto ciò che rallenta il vostro avanzamento: questa fermata è una fase importante per il vostro progresso.

Oroscopo domani Gemelli di oggi giovedì 1 luglio: amore

In coppia: difficoltà a trovare un terreno d’intesa ma cercate di evitare discussioni, argomenti spinosi.

Soli: come detto, le emozioni sono amplificate e vorreste dichiarare apertamente i vostri sentimenti. Rimandate.

Oroscopo domani 1 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un collega invidioso

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 1 luglio: umore

Se state raggiungendo un obiettivo o avete ricevuto dei complimenti dal boss o un superiore, per il lavoro svolto con efficienza è possibile che una persona sia un po’ invidiosa. Potrebbe trattarsi di un’emozione passeggera, ma se notate che a provarla è un amico/a o un/a collega sarete tentati di parlarne e forse, data la presenza della Luna in Ariete, con aggressività.

Farlo invece in modo gentile e amichevole potrebbe dissipare quelle emozioni per voi – e per l’altro/a – imbarazzanti e ripristinare l’armonia.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 1 luglio: amore

In coppia: il partner farà di tutto per essere gentile ed evitare conflitti. Ma anche voi dovete metterci del vostro…

Soli: incontri, anche online, piacevoli, flirtare vi divertirà ma non avrete intenzione di andare oltre.

Oroscopo domani 1 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): rendervi conto del vostro potere

Oroscopo domani Acquario di giovedì 1 luglio: umore

Di fronte a una situazione che vi sembra ingiusta, che scatena indignazione, la vostra prima reazione potrebbe essere quella di dirne quattro al diretto interessato. La cosa migliore, anziché litigare, è quella di fare un passo indietro e riflettere sull’atteggiamento giusto da tenere.

Potreste avere la sensazione che l’altra persona abbia il sopravvento o si senta superiore e ciò farvi sentire vulnerabili. Probabilmente non è vero, avete più potere di quanto pensiate ma dovete solo rendervene conto. Con il trascorrere delle ore sarete in grado di risolvere la situazione che ha causato stress e frustrazione.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 1 luglio: amore

In coppia: la vita a due oggi potrebbe riservare qualche delusione. Ma nessuna relazione, e lo sapete, è perfetta…

Soli: intraprendenti, oggi dovete osare e dichiarare i vostri sentimenti in modo naturale e spontaneo. Il cuore di chi vi attrae sarà vostro.

