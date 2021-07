Oroscopo domani venerdì 2 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): decisioni importanti



Oroscopo domani Toro umore

Probabile siate alle prese con decisioni importanti, riguardanti obbiettivi e progetti. Vi chiederete se puntare ancora più in alto o optare per un livello più basso. La Luna in Ariete sosta alle spalle del vostro segno e indica la necessità di rallentare, non saltare alle conclusioni velocemente e concedervi invece del tempo per riflettere.

Cosa suggerisce il vostro cuore? Di qualunque cosa si tratti, va seguito: la decisione che prenderete vi farà sentire più felici, anche in futuro.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: se volete mantenere la pace, mettete l’indipendenza da parte. Le piccole attenzioni faranno il resto.

Soli: è in un’uscita con gli amici che potreste incontrare una persona interessante. Flirt in programma ma, forse, qualcosa di più.

Oroscopo domani venerdì 2 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): affrontare un problema

Oroscopo domani venerdì 2 luglio Vergine umore

Un problema che sembrava cosa da poco potrebbe amplificarsi: in questo caso evitate la posizione dello struzzo, ovvero di nascondere la testa sotto la sabbia. Non importa quanto possa essere fastidioso, complicato o difficile da risolvere: fare tutto ciò che è necessario per sbrogliare la matassa vi farà sentire immediatamente meglio.

Nel caso aveste bisogno di un consiglio o di un parere, non esitate a chiedere. Troverete persone disposte a dare una mano.

Oroscopo domani vergine per l’amore di venerdì 2 luglio 2021

In coppia: un avvenimento imprevisto potrebbe aggiungersi a un’atmosfera già un po’ agitata. Cercate di affrontare la situazione con elasticità.

Soli: lunatici, chiusi nel vostro mondo, oggi socializzare non è semplice. Non è giornata di incontri.

Oroscopo domani venerdì 2 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): rigenerare le energie

Oroscopo di domani venerdì 2 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Per oggi, prendete le distanze dal mondo circostante e rigenerate le energie. La settimana è stata impegnativa, a dir poco, e meritate di concedervi un po’ di tempo per ricaricarvi e calmare le acque da un punto di vista emotivo.

La Luna in Ariete al vostro segno consiglia di impegnare l’esubero di energie nell’ambiente domestico. Abbellire l’abitazione, rinnovare qualcosa o semplicemente mettere ordine vi farà sentire meglio. Il buon aspetto tra la Luna e Mercurio, inoltre, vi permetterà di fare chiarezza sul fronte del lavoro e organizzarvi.

Oroscopo domani capricorno amore venerdì 2 luglio

In coppia: l’atmosfera è un po’ elettrica, siete stressati e il dialogo con il partner è complicato.

Soli: la cosa migliore, per oggi, è essere liberi come l’aria e incontrare gli amici. Non è la giornata di appuntamenti romantici.

