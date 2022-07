Oroscopo domani giovedì 14 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la Luna in Acquario in dissonanza con Marte, per il vostro segno le vibrazioni odierne sono un po’ troppo forti. Ma potete trasformarle in positivo uscendo dalla vostra zona di comfort e facendo qualcosa di nuovo, di inedito o che avete fatto raramente. Sarà d’aiuto a prendere le distanze da eventuali tensioni interiori. Una chiacchierata, inoltre, con una persona che ha esperienza e idee brillanti, vi permetterà di rendere fattibile un progetto.

Oroscopo domani Cancro 14 luglio: amore

In coppia: buttate nel cassonetto la permalosità e trascorrerete una splendida giornata. Soli: cercate di non idealizzare l’amore, le nuove conoscenze. Vi metterete al riparo dalle delusioni. Oroscopo domani 14 luglio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): riemerge un vecchio rancore