Oroscopo domani lunedì 24 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Marte in Capricorno per sei settimane sosta nel vostro settore della comunicazione: con la presenza del pianeta rosso alcune conversazioni potrebbero sfociare in litigate. Forse la vostra natura molto riservata alla fine vi spingerà a fare uno sforzo per non discutere con mezzo mondo ma è pur vero che le vostre battute sarcastiche non faranno ridere le persone care: a volte rischierete di ferire.