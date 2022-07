Oroscopo domani martedì 12 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Siate un po’ più coraggiosi del solito, all’occorrenza rischiate e mostrate agli altri che avete la forza per realizzare qualsiasi cosa. I passaggi astrali potrebbero rendervi irrequieti dunque impegnate questa energia per muovervi, progredire. Anziché aspettare che qualcun altro prenda l’iniziativa, date voi il via a qualcosa. Non dovete aver timore di fallire. Provateci!