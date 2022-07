Oroscopo domani 13 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 13 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): una tempesta emotiva

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna Piena in Capricorno sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: potrebbe scatenare una tempesta emotiva soprattutto se nel lavoro ci sono dei cambiamenti e non vi sentite pronti ad affrontarli. Non è escluso, tuttavia, nel caso in cui una situazione di lavoro sia diventata insostenibile che deciderete di andare via. Con il buon aspetto Mercurio-Urano, da questa scelta potrebbe emergere qualcosa di positivo, anche se ora non ve ne rendete conto.

Oroscopo domani Ariete 13 luglio amore

In coppia: la vostra schiettezza spesso è apprezzata ma oggi rischiate di esagerare. Cercate di comunicare con più tatto. Soli: mettete da parte la vostra impulsività. Anche se oggi potrebbe essere davvero difficile… Oroscopo domani 13 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): risolvere una questione Oroscopo domani mercoledì 13 luglio Leone umore

L’unica via d’uscita da una situazione è attraverso una porta che non volete aprire. La frustrazione e le emozioni intense riguardo alla questione oggi potrebbero raggiungere il picco. E più proverete a risolverla, più potreste sentirvi intrappolati. Tenete presente che seguendo l’istinto potrete ribaltare la situazione. Non importa quanto possa sembrare irrealistico, fidarsi potrebbe porre fine rapidamente alla vostra ansia. Oroscopo domani mercoledì 13 luglio Leone umore

In coppia: se avete commesso un errore, ammettetelo apertamente e aspettate la reazione della dolce metà. Soli: a volte è necessario fare violenza a se stessi e dire chiaramente no! Non lasciare che l’insistenza diventi una molestia…

Oroscopo domani 13 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): come spendete?

Oroscopo 13 luglio Sagittario: umore

Potreste averne piene le scatole dei problemi finanziari, della necessità di stare attenti alle spese e alle questioni di denaro che assorbono tanta energia. La Luna Piena in Capricorno potrebbe portare a una svolta e situazioni potenzialmente diverse. Esaminate i dettagli. Che fine fanno i vostri soldi? Come li spendete? Una volta scoperto, sentirete di avere maggiore controllo.

Oroscopo domani Sagittario 13 luglio: amore

In coppia: cercate di essere più premurosi, più attenti nei confronti del partner. Atteggiamento che cambierà tutto! Soli: prima di precipitarvi a capofitto e riprendere la relazione con un/a ex, fate un passo indietro, per non soffrire una seconda volta…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: PENSARE IN GRANDE

GEMELLI: SAPRETE COSA FARE E COSA DIRE

CANCRO: UNA SPIEGAZIONE

VERGINE: IL SOSTEGNO DEGLI AMICI

BILANCIA: PERSONE INVIDIOSE

SCORPIONE: CAMBIAMENTI, MIGLIORAMENTI

CAPRICORNO: OCCHIO ALLE DECISIONI

ACQUARIO: UN PROBLEMA IRRISOLTO

PESCI: RACCOGLIETE I FRUTTI