Oroscopo domani mercoledì 28 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 28 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 28 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): contattare le persone giuste

Oroscopo domani Cancro 28 luglio: umore

Se avete avuto delle difficoltà finanziarie il ritorno di Giove in Acquario farà arrivare dei benefici. Fino a dicembre, avrete la possibilità di gestire con rinnovata sicurezza eventuali problemi che vanno avanti da tempo.

Al contempo, vorrete guadagnare di più e sarete disposti a fare il possibile per trovare nuove possibilità, nuovi modi per far lievitare le entrate, contattare le persone giuste. Nel lavoro non è escluso l’arrivo di un bonus.

Oroscopo domani Cancro 28 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: con la Luna in Ariete, siete molto reattivi e rischiate di scatenare qualche litigio con il partner.

Soli: molto diffidenti, per oggi la cosa migliore è mettere tra parentesi gli affari di cuore.

Oroscopo domani 28 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): miglioramenti nella vita domestica

Oroscopo domani Scorpione 28 luglio: umore

Giove rientra in Acquario fino a dicembre, nel vostro settore della casa e della famiglia. La sua presenza sarà utile a contrastare le pesanti vibrazioni di Saturno. Se alcuni aspetti della vita domestica hanno scatenato stress, tornerà la fiducia che le cose cambieranno in meglio. E sarà così, forse molto prima di quanto pensiate.

Potreste anche trasferirvi per motivi di lavoro o in una nuova posizione vicino a casa. Se lavorate da casa, potreste cambiare l’arredamento così da essere più produttivi.

Oroscopo domani Scorpione 28 luglio: amore

In coppia: è la giornata ideale per parlare del futuro, di tutto ciò che avete a cuore. Fate cadere eventuali barriere.

Soli: voglia di testare il potere di seduzione e armati di un sorriso irresistibile, partirete alla conquista dell’amore.

Oroscopo domani 28 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): sognare a occhi aperti

Oroscopo domani Pesci 28 luglio: umore

Per qualche settimana, Giove nel vostro segno ha regalato la speranza, il sentore che stavate iniziando un nuovo capitolo della vostra vita. Il pianeta tornerà in Pesci a fine dicembre. Prima di allora, a partire da oggi, sosterà in Acquario, alle spalle del vostro segno.

Vi farà sognare a occhi aperti, fantasticare su progetti professionali significativi che vorreste concretizzare nei prossimi anni. Ed è proprio in questo momento che inizierete a svilupparli passo dopo passo.

Oroscopo Pesci 28 luglio: amore

In coppia: non siete di buonumore, qualsiasi commento del partner vi fa mettere sulla difensiva. Rilassatevi!

Soli: c’è chi vi corteggia ma poi si tira indietro raffreddato/a dal vostro atteggiamento o dalle reazioni. Vale il consiglio di cui sopra: relax!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: PUNTARE IN ALTO

TORO: RAGGIUNGERETE NUOVE VETTE

GEMELLI: ARRIVANO BELLE OPPORTUNITA’

LEONE: ARMONIA NELLE RELAZIONI

VERGINE: PIU’ AVVENTUROSI

BILANCIA: MOSTRARE IL TALENTO

SAGITTARIO: L’OTTIMISMO RIPAGA

CAPRICORNO: CORRERE DEI RISCHI CALCOLATI

ACQUARIO: GIOVE REALIZZA UN DESIDERIO