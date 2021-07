Oroscopo domani 3 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): rilassarvi in buona compagnia

Oroscopo domani Cancro 3 luglio: umore

Con la dissonanza Marte-Urano le cose potrebbero non andare come previsto ed essere tentati di prendere l’iniziativa per sfogare la frustrazione. La Luna in Toro sosta nel vostro settore della vita sociale indica che vi farà bene rilassarvi in buona compagnia.

Avete bisogno d energie per raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore? Il Sole nel vostro segno rappresenta un’opportunità per prendere cura di voi stessi. Ne trarrete grande giovamento.

Oroscopo domani Cancro 3 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: se ultimamente ci sono state tensioni, oggi le lascerete alle spalle e ritroverete l’armonia.

Soli: tanti incontri simpatici, interessanti e al contempo, la possibilità di conoscere una persona seria, onesta e affidabile.

Oroscopo domani 3 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): concedervi una pausa

Oroscopo domani Scorpione 3 luglio: umore

Anche se chi vi circonda dovesse agire in modo strano e disturbante, evitate di reagire. Fate un passo indietro e ritrovate il vostro equilibrio concedendovi una pausa. La dissonanza Marte-Urano potrebbe farvi esplodere e l’atteggiamento migliore è canalizzare le energie nell’attività fisica.

Cercate di ricaricare le batterie soprattutto se l’eccesso di responsabilità vi mettono sotto pressione o vi sentite soffocati dal troppo lavoro. Con la mente rilassata, sarete nella posizione migliore per decidere cosa fare.

Oroscopo domani Scorpione 3 luglio: amore

In coppia: grande sintonia con il partner. Alcuni, tra voi, troveranno un compromesso su una questione spinosa…

Soli: possibile incontro con una persona: avrete parecchie affinità. Aprite bene gli occhi!

Oroscopo domani 3 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): giornata molto romantica

Oroscopo domani Pesci 3 luglio: umore

Potete decidere se parlare con tranquillità dell’atteggiamento impaziente di una persona oppure ribellarvi e dirgliene quattro. Con la dissonanza Saturno-Urano potreste scoprire che accettandola così com’è avrete la possibilità di andare d’accordo.

A quel punto le conversazioni saranno fruttuose e gratificanti. Se ciò non è possibile, allora potrebbe essere meglio mantenere le distanze. La buona notizie: sul fronte finanze tutto fila liscio, potrete concedervi qualche acquisto (senza esagerare).

Oroscopo Pesci 3 luglio: amore

In coppia: il partner vi riserverà una giornata molto romantica, non ha lasciato nulla al caso, ha organizzato le cose a puntino.

Soli: deciderete di buttare la timidezza nel cassonetto e vi lancerete nella conquista. In ogni caso… testa sulle spalle!

