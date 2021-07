Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani domenica 4 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): pronti a prendere l’iniziativa



Oroscopo domani Toro umore

Se avete esitato a prendere un’iniziativa importante, potrebbe essere il momento in cui finalmente vi muoverete. Ad alcune persone potrebbe sembrare che siate impulsivi ma è probabile invece che prima di agire abbiate riflettuto a lungo, proprio su ciò che non state realizzando e che dovreste o vorreste.

Il vostro non è un segno che cambia facilmente la situazione poiché mira sempre a vivere nella stabilità e nella sicurezza. Ma sono questi due aspetti che spesso vi bloccano.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: nervosi, avete difficoltà a mantenere la calma. Evitate di scaricare la tensione sul partner.

Soli: circola malumore, la cosa migliore è fare una lunga passeggiata così da smaltire ansia ed eventuale senso di frustrazione.

Oroscopo domani domenica 4 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): dubbi e incertezze

Oroscopo domani domenica 4 luglio Vergine umore

Nel vostro territorio circolano dubbi, incertezze ma questa temporanea mancanza di sicurezza in voi stessi potrebbe rivelarsi preziosa. Ad esempio, potreste decidere di impegnare un po’ di tempo libero per riflettere sulle vostre esigenze.

E’ possibile infatti che siate confusi rispetto a una relazione oppure una persona sta superando i limiti e non sapete come mettere – o se mettere – uno stop. Con la Luna in Toro odierna potreste parlarne con alcuni amici e capire qual è il prossimo passo da fare o la direzione da imboccare.

Oroscopo domani vergine per l’amore di domenica 4 luglio 2021

In coppia: la dissonanza Luna-Venere vi rende irritabili e rischiate di scatenare delle tensioni.

Soli: morale sotto i tacchi, siete poco motivati a fare nuovi incontri e a conquistare.

Oroscopo domani domenica 4 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): mostrare il talento

Oroscopo di domani domenica 4 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Un progetto creativo potrebbe far emergere un lato di voi che non sospettavate di possedere. Un mix di vibrazioni planetarie positive vi spingono a entrare in contatto con voi stessi e attingere ad abilità, talento o idee che probabilmente fino a oggi avete ignorato.

Forse vi sentivate un po’ impacciati e non ve la sentivate di tirarli fuori ma ora sarete pronti a mostrare il vostro potenziale artistico e investirlo in qualcosa che vi regali gioia, vi faccia sentire gratificati!

Oroscopo domani capricorno amore domenica 4 luglio

In coppia: bei progetti a due, avete intenzione di dare nuovi stimoli alla relazione.

Soli: è possibile che una persona vi faccia sbarellare oppure darete il via a una storia con qualcuno incontrato di recente…

