Oroscopo domani giovedì 1 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): dare un ultimatum



Oroscopo domani Toro umore

I passaggi odierni annunciano che oggi, seppure spinti da altre persone, non sarete dell’umore giusto per scendere a compromessi. Ma se un problema personale va ormai avanti da parecchio tempo è arrivato il momento di fare qualcosa al riguardo.

Prendendo l’iniziativa, ovvero facendo la prima mossa vi metterete in posizione di forza, quella che vi permetterà di dare un ultimatum o raggiungere un accordo che funzioni bene per tutte le persone coinvolte.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: siete nervosi, avete difficoltà a mantenere la calma. Sarà utile rimanere un po’ per conto vostro.

Soli: di malumore, oggi avete bisogno di eliminare lo stress e le frustrazioni. Fate una lunga passeggiata.

Oroscopo domani giovedì 1 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): occhio alle conclusioni erronee

Oroscopo domani giovedì 1 luglio Vergine umore

Con la Luna in Ariete per oggi sarà bene sviluppare prudenza, diffidenza, muovervi con circospezione: il rischio è che potreste trarre conclusioni erronee riguardo a una situazione destabilizzante. Ad esempio, una persona potrebbe avere in mano il potere ed è mossa da cattive intenzioni.

Per oggi, dunque, non prendete iniziative, evitate di parlare con il/la diretto/a interessato/a ma al contempo non permettete alle apparenze di nascondere la realtà. Nei prossimi giorni vedrete chiaramente l’intera situazione e potrete uscire allo scoperto.

Oroscopo domani vergine per l’amore di giovedì 1 luglio 2021

In coppia: avrete la splendida sensazione di aver scelto la persona giusta, siete innamorati come il primo giorno!

Soli: giornata favorevole agli incontri, in particolare se frequentate un club o un’associazione.

Oroscopo domani giovedì 1 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): no alle decisioni affrettate

Oroscopo di domani giovedì 1 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

La Luna in Ariete annuncia che oggi sarete parecchio insoddisfatti, anzi furibondi, nei confronti di una persona che, a vostro giudizio, prende delle decisioni assurde. Potreste aver voglia di discutere e farlo nel modo giusto potrebbe rivelarsi positivo. Parlate con calma poiché risolvete, sarete soddisfatti del risultato.

Nel caso riguardi il denaro la conversazione difficilmente sarà tranquilla. Se vi sentite messi sotto pressione, procedete con cautela ed evitate di prendere decisioni affrettate.

Oroscopo domani capricorno amore giovedì 1 luglio

In coppia: tensioni, parole un po’ dure. Si direbbe che con il partner circoli aria di tempesta…

Soli: se riuscirete a esprimervi con gentilezza, un incontro potrebbe avere un risvolto positivo.

