Oroscopo domani venerdì 21 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la Luna in Vergine, il reciproco aiuto e la solidarietà per voi oggi sono una priorità. L’unico aspetto che dovrete capire è cosa potete fare per aiutare un amico o cosa può fare per voi. Se siete voi ad aver bisogno di una mano, è importante il modo in cui lo chiederete, ovvero con grande diplomazia. Se, infine, con un amico c’è stato un allontanamento e avete voglia di chiamarlo, fatelo. Sarà un gesto molto gradito.