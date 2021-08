Oroscopo domani venerdì 6 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 6 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): chiarire gli obbiettivi

Oroscopo domani Cancro 6 agosto: umore

Con la dissonanza Sole-Urano siete inclini ad agire seguendo le emozioni e non la razionalità. Non è la giornata migliore per attenervi a un programma rigido. Al contempo, i passaggi astrali di recente hanno rappresentato un invito a chiarire i vostri obbiettivi. L’avete fatto o state ancora in piena confusione?

La dissonanza odierna al vostro segno chiede di far luce e apportare eventualmente dei cambiamenti sul modo in cui perseguite le vostre aspirazioni. E’ un venerdì ideale per liberarvi da vecchi schemi e atteggiamenti che limitano il vostro progresso.

Oroscopo domani Cancro 6 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: con il partner vi trovate su una nuvoletta rosa, diciamo che la relazione sarà ancor più magica…

Soli: senso dell’umorismo e fascino, oggi sono le vostre armi vincenti. Attirerete persone speciali, anche online.

Oroscopo domani 6 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): essere più elastici

Oroscopo domani Scorpione 6 agosto: umore

Con la dissonanza Sole-Urano, oggi potreste essere molto ostinati, talmente determinati a mantenere il vostro punto di vista che cambiarlo vi sembrerà una mission impossible o meglio, impensabile, Pensate che sia un atteggiamento positivo ma soprattutto che sia utile?

Probabilmente ritenete che attenervi con fermezza ai vostri principi sia la cosa giusta ma se lavorate su un progetto o qualsiasi altra cosa con altre persone, penseranno che siate d’ostacolo al progresso. Essere un po’ più elastici renderà la vita più facile a voi e agli altri.

Oroscopo domani Scorpione 6 agosto: amore

In coppia: sfruttate al massimo l’atmosfera romantica di questo venerdì, domani potrebbe esserci qualche conflitto.

Soli: un incontro vi farà sognare. Probabilmente un po’ troppo. Sarete convinti d’aver incontrato l’anima gemella.

Oroscopo domani 6 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): parlare sinceramente

Oroscopo domani Pesci 6 agosto: umore

Solitamente siete inclini ad ascoltare in silenzio, a intervenire quando è il vostro turno ma con la dissonanza Sole-Urano, oggi sarete spinti a esprimervi senza timore, a parlare sinceramente dei problemi. Il che, alla fine, pur chiedendo una quantità notevole di energie, si rivelerà utile.

Al contempo, se un impedimento scombussolerà il programma della giornata, soprattutto con le persone care mantenete la calma, contate fino a mille e tenete sotto controllo le reazioni.

Oroscopo Pesci 6 agosto: amore

In coppia: alcuni avvenimenti positivi, vi spingeranno a fare grandi progetti con il partner.

Soli: pronti a vivere nuove avventure d’amore ed è già un passo avanti. Vi sentite liberi.

