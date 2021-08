Oroscopo domani 7 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 7 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): difficoltà a concentrarvi

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna è in dissonanza con Saturno: è un fine settimana in cui potreste avere difficoltà a concentrarvi e per facilitare lo svolgimento del programma della giornata, dovreste fare una lista delle priorità. La presenza di Marte in Vergine, al vostro segno annuncia che è necessario fare uno sforzo, liquidare compiti e responsabilità in modo che possiate ritagliare del tempo per divertirvi, dedicarvi alle attività che vi piacciono nonché alla vita sociale.

Oroscopo domani Ariete 7 agosto amore

In coppia: l’umore non è al top e dovreste riflettere per capire il motivo. Cos’è che non vi soddisfa?

Soli: è un po’ lo stesso discorso. Non è con questo muso lungo che attirerete le persone. Rilassatevi!

Oroscopo domani 7 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): nuove avventure ed esperienze

Oroscopo domani sabato 7 Leone umore

La Luna nel vostro segno vi regala buonumore, siete comunicativi, oggi avete la possibilità di brillare nel settore delle relazioni e distrarvi con gli amici di sempre o nuovi. Il Sole nel vostro segno, inoltre, sulla vostra strada potrebbe far arrivare nuove avventure, nuove esperienze. La Luna al contempo formerà una dissonanza con Saturno: ascoltate le vostre emozioni e cercate di interpretarle ma fate attenzione alla tendenza a riflettere eccessivamente sulle questioni problematiche.

Oroscopo domani sabato Leone amore

In coppia: voglia di maggiore indipendenza e libertà? Fate il punto della situazione con lucidità.

Soli: in vista potrebbe esserci un incontro con una persona originale, diversa nel modo di pensare da tutte quelle che conoscete.

Oroscopo domani 7 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): l’indecisione oggi è positiva

Oroscopo 6 agosto Sagittario: umore

Potreste avere in tasca una somma di denaro extra: fate in modo di tenere qualcosa da parte, non spendete tutto solo per sentirvi gratificati sul momento. Tenete inoltre presente che provare indecisione può essere una cosa positiva: vi impedirà di fare scelte di cui non siete convinti fino in fondo e di commettere un errore. Concentratevi su quei progetti che avete già in cottura, esaminate se siano realistici fino in fondo.

Oroscopo domani Sagittario 7 agosto: amore

In coppia: potreste provare un senso di solitudine, come se il partner fosse altrove. Cercate di capire se è una sensazione o realtà.

Soli: nessun segnale d’interesse da parte della persona che vi attrae. E’ il momento di fare il punto.

