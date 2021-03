Oroscopo Pesci domani 5 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dei Pesci

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo Pesci 5 marzo 2021 (20 febbraio-20 marzo): esaminare gli obbiettivi

Oroscopo Pesci 5 marzo: umore

Con la Luna in Sagittario, potreste sentirvi un po’ bloccati nel passato ma è invece il momento di esaminare i vostri obbiettivi, senza per questo mettervi sotto pressione. Potrebbero aleggiare vaghe preoccupazioni e la cosa migliore, visto che si tratta di uno stato d’animo, è quella di non pensarci troppo. Andate oltre.

Non è escluso che abbiate un obbligo e come tutti gli obblighi vi darà la voglia di essere altrove. Tuttavia, visto che la persona che vi chiede di assumere questa responsabilità lo farà con garbo e gentilezza, ve ne farete carico.

Oroscopo Pesci 5 marzo: amore

In coppia: avete la tendenza a discutere per la minima cosa e ciò darà il via a parecchi battibecchi.

Soli: irritabili, se non riuscirete a controllarvi farete scappare gambe in spalla eventuali pretendenti!