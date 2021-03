Oroscopo 11 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): alla ricerca del piacere personale

Oroscopo Scorpione 11 marzo: umore

I pianeti in Pesci vi spingono alla ricerca del piacere personale, sarete attratti dall’idea di immergervi in un libro o in un film o qualsiasi altra forma di intrattenimento. Potreste inoltre essere in grado di creare qualcosa, compreso un’opera d’arte: provateci, date spazio alla creatività!

Sarete affascinati dalla bellezza, da tutto ciò che appagherà il vostro senso estetico. Nel lavoro, se è vero che a voi piace fare i cavalieri solitari, collaborare in modo creativo con gli altri, vi porterà al successo. Potreste infine anche essere orgogliosi di un figlio o desiderare di concepirne uno…

Oroscopo Scorpione 11 marzo: amore

In coppia: i pianeti vi rendono pazzi d’amore e di desiderio. Ma essere pazzi per questo non è male.

Soli: giocare la carta del mistero – qui siete maestri – vi renderà irresistibili, conquisterete chi vi attrae.