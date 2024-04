L’oroscopo del 23 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 23 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna Piena in Scorpione, l’unica del 2024, è un ottimo momento per entrare in contatto con le vostre emozioni, affrontare soprattutto quelle negative. Potreste essere irrequieti e avere l’impulso di prendere decisioni drastiche riguardo alla vostra vita. Tuttavia, in questo momento è importante pensare al futuro e non avere fretta. Su un altro piano: venerdì Mercurio nel vostro segno riprende il moto diretto: tutto si snoderà più velocemente e se state aspettando una risposta, dei documenti, arriveranno a partire da giovedì. Amore: in coppia, potreste aver voglia di scoprire qualche segreto o i pensieri nascosti del partner. E’ un gioco delicato, forse vorrebbe mantenere un po’ di mistero. In ogni caso, bando alla gelosia. Soli: potreste avere un incontro molto importante: la felicità in amore potrebbe arrivare senza preavviso!

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Piena in Scorpione sosta nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro: è qui che dovete concentrare l’attenzione e affrontare eventuali problemi. Il Plenilunio è in dissonanza con Plutone in Acquario: potrebbe scatenare un po’ di ansia per cui è importante stare in compagnia delle persone care e fare ciò che vi rende sereni. Al contempo non è escluso che avrete difficoltà a prendere una decisione, la vostra sensazione potrebbe essere quella di fare comunque la scelta sbagliata. Oppure, al contrario sarete costretti a subire una decisione. Amore: in coppia, nella relazione non ci sono problemi, a patto di non parlare troppo di questioni pratiche. Cercate di essere un po’ più romantici. Soli: meno preoccupati di avere degli incontri e più affascinanti. Ed è proprio quando meno ve l’aspettate che arriverà l’amore!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il Plenilunio in Scorpione è il momento di prendere cura del vostro benessere psicofisico, intraprendere un percorso che vi permetta di ottenere salute e armonia. Evidentemente nessuno lo farà al posto vostro, per cui iniziate dunque a eliminare qualche abitudine nociva, seguire un’alimentazione sana e praticare regolarmente esercizio fisico. Il transito al contempo, può far emergere alcune questioni del passato e dunque è importante dare il via a conversazioni aperte e sincere e non ultimo risolvere eventuali problemi in sospeso. Amore: in coppia, amanti talentuosi, fantasiosi, partner quasi perfetti, l’appagamento reciproco è garantito. Splendidi momenti. Soli: un incontro molto importante, con la persona scatterà un’attrazione irresistibile che risveglierà un desiderio intenso e sentimenti molto profondi.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con l’odierno Plenilunio in Scorpione la creatività è al top, avete idee brillanti. Può essere un ottimo momento per riprendere un’attività o un hobby che un tempo vi ha appassionato e continuare a praticarli con soddisfazione. Il transito è in dissonanza con Plutone: vi rende tuttavia ipersensibili, e l’atteggiamento migliore, per oggi, è prendere cura di voi stessi e affinare le vostre capacità. Tenete presente che questa Luna Piena rappresenta il momento ideale per mollare senza timore tutto ciò nella vostra vita non vi serve più. Amore: in coppia, il Plenilunio rende l’atmosfera rassicurante e molto sensuale, in programma c’è una notte erotica bollente. Soli: non è il momento di rimanere chiusi in casa ma quello di uscire e fare degli incontri: potete conquistare chi volete in batter di ciglia, nessuno potrà resistervi!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Plenilunio in Scorpione vi rende un po’ agitati e al contempo annuncia al vostro segno che è tempo di prendere cura della casa e della famiglia. Potreste essere spinti a introdurre un grande rinnovamento nell’abitazione o nelle relazioni con le persone care ed è così che vi garantirete il comfort e l’atmosfera serena che desiderate! Il transito tuttavia è in dissonanza con Plutone in Acquario, il che significa che oggi potrebbe scatenare dei problemi con i familiari. In questo caso, prima di affrontarli sarebbe saggio placare le vostre emozioni. Amore: in coppia, evitate di far ingelosire il partner. In questo modo sarà molto vigile e avrà la tendenza a chiudervi in una gabbia dorata…Single: perderete la testa per una persona ma sarà un’attrazione fisica, i sentimenti non ne faranno parte. In ogni caso, sarete appagati.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Plenilunio in Scorpione, sosta nel vostro settore della comunicazione ed è in dissonanza con Plutone in Acquario: cercate di chiudere un occhio su alcune questioni, eventualmente anche con fratelli e sorelle, non dovete essere critici e negativi o peggio reagire in modo eccessivo a ciò che diranno ma essere propositivi! Il transito rappresenta anche un buon momento per fare un passo indietro, esaminare le relazioni, le situazioni attuali, cercare delle soluzioni a eventuali problemi che state vivendo così, in seguito, ripartire da zero. Amore: in coppia, nella relazione aggiungerete un pizzico di fantasia, per dimostrare che, quando volete, sapete essere imprevedibili. Il partner sarà sorpreso e affascinato. Soli: vi lancerete in un’avventura basata sull’attrazione fisica. Fate pure ma evitate di fare delle dichiarazioni d’amore.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Piena in Scorpione al vostro segno annuncia un periodo di benessere nel settore delle finanze. Può trattarsi di un aumento delle entrate oppure risolverete definitivamente un problema riguardante una somma di denaro, un debito o le tasse. Il Plenilunio è in dissonanza con Plutone in Acquario: per quanto invece riguarda le relazioni di lavoro o della vita privata potrebbero esserci dei conflitti: dovrete trovare un equilibrio tra i vostri bisogni personali e quelli di un’altra persona. E non sarà sempre una missione facile. Amore: in coppia, con il partner formate una squadra solida ed efficiente ma non di amanti appassionati. Sulla passione prendono il sopravvento la tenerezza e il desiderio di stabilità. In ogni caso, siete appagati. Soli: è tempo di affascinare e conquistare. Oggi farete entrare l’amore nella vostra vita!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Piena nel vostro segno. l’unica del 2024, rappresenta un’opportunità per riflettere su voi stessi. sulle decisioni da prendere riguardo alla vostra vita e gli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere (ci riuscirete nel giro dei prossimi sei mesi). Il transito vi spinge a un cambiamento e potreste fare qualcosa di totalmente imprevedibile oppure raggiungere un traguardo personale. Chiudere un capitolo significa anche iniziare il successivo: cercate dunque di concedervi del tempo per capire quale direzione imboccare. Amore: in coppia, nella relazione circola un po’ di routine ma non vi dispiace, anzi… preferite la stabilità anziché vivere scombussolamenti inattesi. Soli: saprete come conquistare il cuore della persona che vi attrae: tutto ciò che direte e farete sarà apprezzato al massimo!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Assecondate l’eventuale bisogno di stare in pace, godere di un po’ di tranquillità e concedetevi le cose buone che offre la vita. Il Plenilunio in Scorpione, sosta alle spalle del vostro segno: è il momento di rallentare il ritmo, eventualmente ricominciare da capo. Il transito è in dissonanza con Plutone: potrebbe scatenare irrequietezza e non vi porrete problemi a correre dei rischi per seguire una vostra passione. Sarà utile, in questo caso, procedere con cautela, trascorrere del tempo per conto vostro e fare il punto della situazione. Amore: in coppia, il partner potrebbe avere la meglio in una litigata ma se non reagirete uscirete indenni dalla situazione. Evitate conversazioni delicate. Soli: flirtate allegramente a destra e a sinistra ma se volete essere presi sul serio da chi vi corteggia, forse dovreste cambiare il vostro atteggiamento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il Plenilunio in Scorpione, è tempo di dare il via alla ricerca di amicizie significative o stringere relazioni che vi permetteranno di evolvere, di progredire. Al contempo, la Luna Piena è in dissonanza con Plutone in Acquario: potrebbero emergere problemi ed emozioni del passato che erano sepolti in profondità. Ora, concentrando l’attenzione e attraverso una chiara comunicazione, avete la possibilità di trovare una soluzione. In generale, per oggi fate attenzione a chi tenta di approfittare della vostra generosità. Amore: in coppia, atmosfera erotica bollente e al contempo tenera. Farete tutto fuori dall’ordinario. Un vero fuoco d’artificio di attrazione, vi amerete con grande passione. Lasciatevi andare alle emozioni… Soli: in programma c’è un incontro emozionante ma evitate di pensare immediatamente al futuro!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena in Scorpione punta i riflettori sul vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione: può essere un buon momento per capire cosa desiderate – in modo realistico – così da fare passi avanti. Potreste anche aver voglia di lanciarvi in qualcosa di diverso, ad esempio a sorpresa cambiare il settore in cui lavorate o lasciare improvvisamente un impiego oppure ottenere una promozione che non vi aspettate. Di qualunque cosa si tratti aprirà la porta a tante altre opportunità e il transito vi farà imboccare la direzione giusta. Amore: in coppia, con il Plenilunio in Scorpione, è una giornata in cui potreste perdere spesso la pazienza e partire in quarta per ogni piccola cosa che farà o che dirà il partner. Soli: avete la possibilità di ricostruire la vita affettiva e su basi più solide rispetto al recente passato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena in Scorpione per il vostro segno è un transito eccellente ed è il momento ideale per lanciarvi in nuove avventure ed eventualmente per appagare il desiderio di viaggiare. Non solo: potreste dare il via a un nuovo hobby o frequentare un corso per affinare un’abilità o una competenza. Tuttavia, il Plenilunio è in dissonanza con Plutone in Acquario: può rendervi più emotivi del solito dunque concedervi qualche coccola o stare un po’ per conto vostro vi offrirà un senso di comfort e di pace interiore. Amore: sulla relazione splende il sole e insieme al partner c’è felicità. Tutto diventa semplice, gli slanci di tenerezza si moltiplicano, è l’inizio di un cambiamento sorprendente. Soli: gli incontri sono favoriti, soprattutto perché avete un atteggiamento spontaneo, siete voi stessi. E una persona vi apprezzerà, vi amerà!