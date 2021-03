Oroscopo Toro domani 10 marzo 2021: umore, amore, l’oroscopo per il Toro di domani

Oroscopo del 10 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): delusi da una persona cara



Oroscopo Toro 10 marzo: umore

La congiunzione Sole-Nettuno in Pesci può spingervi a trasformare un obbiettivo che avete in mente in realtà. La vostra immaginazione è potente, dunque concentrare la tua attenzione su ciò che volete e visualizzarlo, potrebbe aiutare a realizzarsi. Su un altro piano: potreste essere delusi da un collega o una persona cara a cui avete accordato fiducia e confidavate nella sua benevolenza. Per oggi, siate realistici e non contate sugli altri. Evitate inoltre di credere a tutto ciò che vi dicono e fidatevi del vostro istinto. Per quanto riguarda le finanze, non acquistate né firmate in fretta.

Oroscopo 10 marzo Toro: amore

In coppia: bella atmosfera, grande complicità con il partner in qualsiasi cosa facciate. Romanticismo al top!

Soli: il sesto senso oggi vi sarà utile nel caso abbiate dei dubbi su una persona. Va seguito senza esitare.