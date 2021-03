Oroscopo Vergine domani 5 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Vergine

Oroscopo 5 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): nervi a fior di pelle

Oroscopo Vergine del 5 marzo: umore

La dissonanza Luna-Marte vi rende permalosi. Oggi e domani, potreste reagire male a un piccolo rimprovero o a una critica. Avrete i nervi a fior di pelle e vi arrabbierete per un nulla ma occhio a esagerare. Non è escluso che il fatto di riflettere troppo su un determinato problema in cui non vedete progressi vi renda ansiosi..

Siete agitati perché volete fare la cosa giusta ma con questo atteggiamento alla fine rischiate di non concludere nulla. Più sicurezza in voi stessi e prendete l’iniziativa. Eliminate dubbi e paure poiché altrimenti non andrete mai da nessuna parte.

Oroscopo Vergine del 4 marzo: amore

In coppia: discussioni per motivi di denaro, volete imporre le vostre idee e per oggi l’intesa è latitante.

Soli: divisi tra due persone o avete perso la testa per qualcuno già impegnato? E’ una giornata emotivamente complicata.