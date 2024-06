Oroscopo Bilancia, settimana 16-22 giugno 2024, risultati positivi.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Oroscopo dell’amore per la Bilancia questa settimana

Potresti dover affrontare piccoli problemi nella tua vita amorosa. Evita discussioni e interferenze esterne nella relazione. Siate un buon ascoltatore e sostenetevi a vicenda negli sforzi personali e professionali. Sii sensibile ai bisogni del tuo amante e questo rafforzerà il legame. Attieniti alla tua opinione ma non forzarla al partner. La coppia non sposata deve essere cauta poiché potrebbe verificarsi una gravidanza. Le donne single possono ricevere una proposta da una persona conosciuta.

Oroscopo del lavoro Bilancia questa settimana

Fai attenzione al lavoro perché i tuoi sforzi potrebbero non portare i risultati attesi. Ciò potrebbe ostacolare la tua fiducia e portarti anche alla disperazione. Tuttavia, non arrenderti perché nei prossimi giorni le cose andranno sulla buona strada. Le donne Bilancia che sono manager potrebbero avere problemi all’interno della squadra, ma potresti superare questa crisi con la disciplina. Gli imprenditori vedranno la possibilità di aumentare il commercio e la seconda parte della settimana è anche la migliore per lanciare nuove iniziative.

Oroscopo dei soldi Bilancia questa settimana

Nessuna questione monetaria importante avrà un impatto sulla vita di routine. Nonostante i fondi arrivino, potresti non essere dell’umore giusto per risparmiare, il che è un compito cruciale in una giornata piovosa. Potresti acquistare una nuova proprietà come investimento e alcune donne compreranno gioielli. Gli uomini d’affari riusciranno a trovare fondi all’estero e anche alcune quote pendenti da tempo verranno saldate.

Oroscopo della salute della Bilancia questa settimana Non ci saranno grossi problemi legati alla salute. Tuttavia, è bene tenere sotto controllo lo stile di vita, iniziare la giornata con l’esercizio fisico e trascorrere più tempo con persone con atteggiamenti positivi. Alcune donne possono sviluppare