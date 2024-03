Oroscopo della settimana dal 10 al 16 marzo 2024. La Luna Nuova promette, più creatività mostriamo, più piacere troveremo.

ARIETE

21 MARZO – 20 APRILE

Questa settimana è l’ideale per pianificare, prepararsi e capire come rispondere se l’opportunità perfetta bussa alla tua porta. Quando arriverà il momento (e arriverà), vuoi essere pronto.

TORO

21 APRILE – 21 MAGGIO

Questa settimana, quando una nuova visione della via da seguire diventerà chiara, prenderai una decisione. Nel frattempo, sii paziente. La Luna Nuova promette che una nuova avventura è in arrivo.

GEMELLI

22 maggio – 22 giugno

Hai fretta di andare avanti con la tua vita e ti senti troppo limitato. Ma le restrizioni ti impediscono di fare mosse sbagliate. Come fai a sapere quali sono le mosse giuste? Sono quelli che sei attratto da seguire. E porteranno al successo. Fortunatamente, ciò accadrà presto! La Luna Nuova porta cambiamenti positivi!

CANCRO

23 giugno – 23 luglio

Non c’è da meravigliarsi che ti dimentichi di fare la telefonata che avevi promesso di fare. La tua mente si destreggia tra molte informazioni sconcertanti. Ma se attingi all’energia della Luna Nuova, riuscirai a realizzare ciò che devi fare. I bei tempi sono alle porte

LEONE

24 luglio – 23 agosto

Le sfide che stai affrontando ti stanno riorientando nella giusta direzione. Puoi fare progressi reali questa settimana. Scopri perché la Luna Nuova è così magica.

VERGINE

24 agosto – 23 settembreL

La Luna Nuova nel tuo segno opposto suggerisce che le cose andranno meglio del previsto. Non solo apporta una sferzata di energia, ma ti aiuta a trovare un approccio diverso e un modo migliore per affrontare una situazione o una persona irritante. Usa l’influenza e il potere offerti e sarai ringiovanito e ispirato. La Luna Nuova porta la chiave del tuo futuro.

BILANCIA

24 settembre – 23 ottobre

La tua situazione attuale contiene benedizioni mascherate da problemi. Se cerchi gli aspetti positivi, vedrai cosa funziona a tuo favore. Ciò rinnoverà il tuo ottimismo. Questa settimana inizierai a vedere il cambiamento. Ci sono cose buone in vista. Massimizza l’energia della Luna Nuova!

SCORPIONE

24 ottobre – 22 novembre

Questa settimana, sii onesto con te stesso. Sii il più consapevole possibile. Quindi, se sei sicuro di volere quello che vuoi, provalo! La Luna Nuova porta un cambiamento potente!

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre

Se solo esistesse una cura rapida che ci aiutasse a superare i nostri rimpianti. Aspettare. La Luna Nuova mette in luce le cose buone questa settimana. L’energia della Luna Nuova può trasformare il tuo mondo.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio

È comprensibile che vogliamo comprendere i nostri sentimenti e desiderare che siano in armonia con i nostri pensieri. Ma non è così che funziona. Questa settimana non hai l’obbligo di giustificare ciò che hai nel cuore. Se sei ispirato, agisci di conseguenza.

ACQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio

Con Marte nel tuo segno, trovi più facile stabilire le priorità. Le persone e le situazioni pongono richieste ovvie, quindi puoi concentrarti su ciò che deve essere fatto. Non c’è spazio per i dubbi. A meno che tu non voglia trascorrere la settimana cercando di trattenere la marea, continua a seguire il flusso. Allora avrai l’energia per combattere una battaglia che vale la pena combattere. Ovunque dirigi la tua energia, sei inarrestabile. La Luna Nuova di questa settimana è potente.

PESCI

20 febbraio – 20 marzo

Sentirsi male per come viviamo la nostra vita non aiuta. Né preoccuparsi di ciò che pensano gli altri. Con la Luna Nuova nel tuo segno, se hai pensieri gentili, puoi influenzare le persone intorno a te. E, nel tuo piccolo, cambia il mondo in meglio.