Oroscopo della settimana dal 11 giugno per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 11 al 17 giugno 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 11 giugno (21 marzo-21 aprile): opportunità finanziarie inaspettate

E’ una settimana in cui riflettere sulle finanze, sulla sicurezza e su ciò che apprezzate nel vostro lavoro. Sabato 11 giugno, con la congiunzione Venere-Urano in Toro, potrebbero esserci una o due opportunità finanziarie inaspettate. Il vostro duro lavoro sta finalmente dando i frutti e avete abbastanza denaro per vivere e spendere come preferite. E’ il momento ideale per acquistare un’auto, dare un acconto per una casa o acquistare qualcos’altro completamente vostro. A partire da lunedì 13 giugno, Mercurio rientra in Gemelli: potrebbero riemergere alcuni problemi nati quando il pianeta era retrogrado in questo segno. Ma ora avrete la possibilità di appianare eventuali problemi di comunicazione, di pendolarismo da e verso il lavoro. Il 14 giugno, con la Luna Piena in Sagittario, si concluderà un aspetto del vostro percorso lavorativo, segnerete un punto importante dello sviluppo professionale. Il transito può anche indicare la fine di uno stage o di un corso. Potreste festeggiare con viaggetto! Sfruttate la Luna Piena per riflettere su quanto avete realizzato finora nel lavoro. Il 15 giugno, potrebbe arrivare un’opportunità finanziaria che vi sembrerà imperdibile: vi sentirete immensamente più fiduciosi riguardo al futuro di questo settore. Ma il 18 giugno, con la dissonanza Venere-Saturno, dovrete valutare se questa opportunita finanziaria è valida e ne vale la pena.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: lunedì 13, in programma c’è eros, sensualità, piacere a tutto campo. Organizzate una serata speciale! Soli: è tempo di uscire e incontrare persone. Saranno affascinate dalla vostra simpatia, dal sex appeal! I pianeti vegliano sui vostri amori e moltiplicano le opportunità di conquista.

Oroscopo della settimana Leone dal 11 al 17 giugno (23 luglio-23 agosto): raggiungerete una tappa fondamentale

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Questa settimana cos’è che influenzerà positivamente il vostro percorso di lavoro? Sabato 11 giugno, con la congiunzione Venere-Urano utilizzerete i vostri contatti per ottenere il successo. E l’avrete ma ricordate di ringraziare le persone che vi hanno aiutato. Lavorate sodo ora per ottenere il massimo prima dell’inizio dell’estate. Lunedì 13 giugno, Mercurio entra in Gemelli: è il momento di eseguire il backup del computer e avere più contatti con i colleghi. Sfruttate l’energia mercuriale per affascinarli, appianare i problemi di comunicazione e avere più fiducia nelle vostre aspirazioni professionali. Il 14 giugno, con la Luna Piena in Sagittario potreste portare a termine un progetto che avete a cuore, raggiungerete una tappa fondamentale! Il 15 giugno, i passaggi astrali saranno fonte di ispirazione, soprattutto se state cercando la sicurezza professionale. Anche se ciò indica che siete sulla strada giusta, il 18 giugno con la dissonanza Venere-Saturno, potreste dover esaminare con chi e con cosa lavorate. Sfruttate il transito per raggiungere un accordo sugli impegni così da lavorare nelle migliori condizioni possibili.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: con il partner c’è un ritorno di fiamma, le notti si accendono di passione! Soli: siete irresistibili e non esitate a esercitare il vostro potere di seduzione. Accetterete gli appassionati corteggiamenti… Oroscopo della settimana Sagittario dal 11 giugno (23 novembre-21 dicembre): niente e nessuno potrà fermarvi! Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui nel lavoro i pezzi del puzzle vanno magnificamente al loro posto! Sabato 11 giugno, con la congiunzione Venere-Urano in Toro sarete spinti a migliorare lo stile di vita, a cambiare qualche abitudine o a praticare sport, esercizio fisico. Lunedì 13, Mercurio rientra in Gemelli: è il momento di rivedere il nuovo potenziale e gli impegni professionali che avete attualmente. Il pianeta vi permetterà di riprendere idee, conversazioni od opportunità emerse quando era in moto retrogrado. Martedì 14, con la Luna Piena nel vostro segno, avrete più sicurezza nel vostro atteggiamento professionale, vi muoverete al top! Il 15, i passaggi astrali indicano che niente e nessuno potrà fermarvi: il vostro impegno attuale riguardo al futuro vi farà raccogliere bei frutti. Tuttavia anche se il vostro lavoro vi appassiona o vi piace, ci sono degli ostacoli o dei problemi da superare. Il 18 giugno, infatti, con la dissonanza Venere-Saturno potrebbe essere necessario superare alcune diversità di vedute su questioni di lavoro o problemi di comunicazione con i colleghi. Utilizzate le energie del transito per allentare i fattori di stress che sul posto di lavoro causano tensione.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: il 17, occhio alle bugie, a raccontare una vostra versione della verità. Il partner avrà tutte le ragioni per dubitare della vostra buona fede.

Soli: il 17, con la dissonanza Sole-Nettuno, evitate che parole o atteggiamenti romantici sembrino falsi e partirete alla grande.