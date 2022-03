Oroscopo della settimana dal 12 marzo per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 12 al 18 marzo 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 12 marzo (21 marzo-21 aprile): nuove soluzioni a vecchi problemi

E’ una settimana in cui fiducia e sicurezza in voi stessi potrebbero fare meraviglie nel lavoro. Il 13 marzo, con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci, sarete distratti. Potreste aver pianificato determinate attività, ma rischiate di trascorrere ore guardando video divertenti su TikTok. Il 17 marzo, il buon aspetto Mercurio in Pesci-Urano in Toro, potreste chiedere o cercare ciò che desiderate nel lavoro e l’avrete! Potreste scoprire nuove fonti di reddito o trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. Cercate di capire come automatizzare i compiti noiosi così da concedervi più tempo per le attività che vi piacciono. In generale, la prima metà di questa settimana sarà il momento della resa dei conti. A seconda che siate stati “buoni” o “cattivi” avrete indietro ciò che avete dispensato. Venerdì sarete super impegnati ma avrete energie positive dunque potete aspettarvi di vivere bei momenti.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: avvertite un grande bisogno di stabilità, ma il partner desidera distrazioni e leggerezza. Le concessioni sono essenziali nella relazione. Soli: gli incontri vi portano fuori dalle abitudini e fanno arrivare un vento di novità divertente e benefico.

Oroscopo della settimana Leone dal 12 al 18 marzo (23 luglio-23 agosto): distinguere i sogni dalla realtà

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui l’intuito potrebbe condurvi verso un’opportunità di denaro. Il 13 marzo, sul fronte finanze è tempo di distinguere i sogni dalla realtà. Con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci domenica 13 marzo, potreste essere un po’ idealisti riguardo alle vostre risorse. Tuttavia sarete in grado di distinguere il positivo dal negativo e potreste scovare una buona opportunità. Il 17, l’armonia Mercurio-Urano, vi rende mentalmente brillanti, troverete soluzioni che sembrano sfuggire a chi vi circonda. Avete uno spirito innovativo e potreste essere spinti ad automatizzare parecchie cose. E’ un buon momento per configurare sistemi per la pianificazione, le macro per il flusso di lavoro o autorisponditori professionali. Non è escluso che accada qualcosa che cambia un aspetto importante della vostra professione. Venerdì, nella vostra vita potrebbe entrare una nuova persona: vi spingerà a pensare in modo diverso o quantomeno a mettere in discussione vecchi presupposti.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: il partner chiederà la vostra opinione su alcune questioni e sarete felici di dire la vostra. Sarete totalmente voi stessi. Soli: il 13 potreste dare il via a un flirt: vivete il presente senza impegnarvi né ossessionarvi per ogni dettaglio della relazione. Oroscopo della settimana Sagittario dal 12 marzo (23 novembre-21 dicembre): sarà necessario puntare i piedi Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui potrebbe essere necessario puntare i piedi. Il 13 marzo, con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci, un familiare potrebbe deludervi. Potreste essere stanchi dei suoi problemi o dei suoi comportamenti. Se ti senti particolarmente “sfruttati”, almeno per oggi prendete le distanze. Giovedì 17 marzo, con il buon aspetto Mercurio-Urano potreste trovare un modo per rendere la mole di lavoro molto più leggera. Potrebbe trattarsi ad esempio, di delegare dei compiti a qualcun altro. Potreste mostrare al boss come parte del lavoro che svolgete sia eccessiva. E’ un’opportunità per risparmiare ore ogni mese e garantirvi un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Durante una conversazione potrebbe anche venire fuori qualcosa che vi offre una migliore prospettiva del lavoro. Cercate di rimanere con i piedi per terra riguardo tutto ciò che accade, specialmente il 18 con la Luna Piena in Vergine: la carriera o i vostri risultati professionali saranno sotto i riflettori.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: passione e gelosia! Occhio in ogni caso a rimanere troppo fermi sulla vostre posizioni e a rifiutare un compromesso.

Soli: quando si tratta di affari di cuore ora non vorrete correre rischi. Sceglierete di entrare in contatto con persone che condividono le vostre stesse opinioni e convinzioni. Siete pronti a impegnarvi in una relazione seria.