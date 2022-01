Oroscopo della settimana dal 15 al 21 gennaio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): la settimana segna una rinascita

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Questo fine settimana deciderete di vivere in allegria: il 15 e 16 ci sono risate, complicità, pigrizia… Direte ciao ciao alle responsabilità e vi rilasserete! Ovunque riscuoterete successo. Anche il 17 è un buon momento per incontrare persone che normalmente non incontrereste mai. Lanciatevi nella vita sociale entro mercoledì, perché in seguito potrebbe non andarvi. Al contempo è una settimana che segna segna una rinascita: sulla vostra strada compaiono grandi cambiamenti. Accoglieteli senza mettervi sotto pressione. La dissonanza Marte-Nettuno potrebbe farvi sognare in grande ma potreste essere poco motivati per entrare in azione, non premete dunque l’acceleratore. Avete tempo per realizzare ciò che avete a cuore.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: il 15 o il 19 tornerà l’entusiasmo, vi sentirete pronti a investire nella relazione e fare nuovi progetti! Soli: potreste provare una piccola delusione. Sia chiaro, nulla di grave ma è consigliabile rimanere con i piedi per terra. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): pianificare con saggezza

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui arriveranno le informazioni che vi occorrono e le decisioni saranno chiare. Il 16 gennaio, potreste decidere di cambiare casa o acquistarne una oppure adottare un animale domestico. Pianificate con saggezza e il percorso di vita sarà più limpido. Il 17, occhio a giocare d’azzardo o investire in qualcosa di rischioso. Cautela, potrebbe essere meglio dire “no” anziché procedere ostinati. L’inizio della settimana vi vede pieni di energie, è un buon momento per incontrare nuove persone. Rallentate un po’ il 19. Per un paio di giorni cercate di non assumere nuove responsabilità di lavoro o far entrare nuove persone nella vostra vita: siete abbastanza confusi e non prestereste la dovuta attenzione.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: il 16, il partner potrebbe rimproverarvi di vivere al di sopra delle vostre possibilità .Fareste meglio a riflettere sulle sue parole…

Soli: evitate che preoccupazioni e rimpianti vi travolgano. Mostrando uno stato d’animo meno cupo e più allegro, farete conquiste.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): realizzare le vostre ambizioni

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

La settimana si apre il 16, con la congiunzione Sole-Plutone che sosta alle spalle del vostro segno. Potreste scoprire un vostro talento che fino a oggi ha sonnecchiato. E’ tempo di sfruttarlo pienamente! Martedì al centro della scena ci sono le vostre ambizioni e praticamente non c’è nulla che vi impedisca di realizzarle. A metà settimana forse dovrete rallentare un po’ il ritmo ma nel lavoro e negli affari sarete comunque vincenti. Sul fronte denaro, venerdì circolerà invece confusione, avrete difficoltà a fare acquisti ponderati e rischiate di sprecare i sudati guadagni. Inoltre, con Mercurio nel vostro segno in moto retrogrado di qualsiasi spesa cercate di conservare lo scontrino. Al contempo, potrebbe essere saggio bloccare seppure momentaneamente un progetto. Se non è possibile, preparatevi ad apportare modifiche e cambiamenti.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: il 19 e 20 attraverso un esame di coscienza potreste scoprire che a scatenare l’aggressività del partner nei vostri confronti è proprio il consueto atteggiamento.

Soli: piedi per terra, fate il punto sugli eventi del passato così da non pentirvi del vostro comportamento e delle attuali decisioni.