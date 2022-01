Oroscopo della settimana dal 22 gennaio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 gennaio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 22 gennaio (21 marzo-21 aprile): raggiungere determinati traguardi

E’ una settimana in cui nella carriera avrete belle opportunità per fare dei progressi! Il 23 con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario anche se leggermente stressante, può essere un ottimo passaggio per valutare correttamente il vostro impegno che sicuramente sarà ricompensato. Al contempo in questa giornata occhio alle spese impulsive o a chiedere in prestito una somma considerevole di denaro! Il 24, Marte entra in Capricorno, nel vostro settore della carriera: sebbene in dissonanza con il vostro segno può essere utile in quanto dovrete studiare bene come muovervi nel lavoro, soprattutto se volete raggiungere determinati traguardi o essere famosi per qualcosa.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: il 28, mettete distanze chilometriche tra voi e argomenti spinosi. La Luna in Sagittario vi permetterà di eluderli…

Soli: se pensate che nessuno sia interessato a voi avrete la possibilità di ricredervi: farete colpo su una persona! Oroscopo della settimana Leone dal 22 al 28 gennaio (23 luglio-23 agosto): imboccherete una direzione migliore

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Questa settimana imboccherete una direzione migliore e avrete successo! Il 23, con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario se di recente le relazioni sono state tese potrebbero tornare a essere armoniose: troverete il modo per scendere a qualche compromesso con le persone care. Al contempo sarete spinti a esaminare le collaborazioni di lavoro, gli impegni e gli obblighi. Quali vi danno sicurezza? Andate avanti, il 24 l’arrivo di Marte in Capricorno accentuerà l’ambizione e sarete ultra produttivi! Il 25 con Mercurio retrogrado in Capricorno, dovrete gestire le questioni di lavoro con grande accuratezza: vi eviterete dei problemi. Un errore o un contrattempo potrebbero comunque essere inevitabili ma significativi per il vostro percorso professionale!

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: giovedì e venerdì, sarete di buonumore! Due giornate ideali per adottare un atteggiamento positivo e trasmettere al partner la gioia di vivere. Soli: il 23 è uno dei giorni migliori per cercare l’amore. Potete contattare una persona incontrata di recente, anche online oppure un/a ex tornare dicendo di essere cambiato/a e voler ricominciare… Oroscopo della settimana Sagittario dal 22 gennaio (23 novembre-21 dicembre): energie positive, splendide idee

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Questa settimana le questioni di denaro procedono alla grande. Il 23. la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario, la comunicazione sarà al top, avrete energie positive, splendide nuove idee e molti eventi sociali che vi impegneranno. Sempre il 23, potreste – forse per mancanza di fiducia – non saprete quali passi fare per raggiungere un vostro obbiettivo. Iniziate col porvi le domande giuste che sicuramente troverete. Il 24, sarete pronti a fare soldi, scovare nuovi contratti di lavoro redditizi. Il 25, nel posto di lavoro potrebbe esserci l’opportunità di guadagnare di più o ottenere una nuova posizione finanziariamente ben più vantaggiosa.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: il 22 e 23 potreste essere diffidenti nei confronti del partner. La situazione migliorerà gradualmente se accetterete di confidarvi liberamente.

Soli: è una settimana in cui tutto funzionerà come per magia! Un colpo di fulmine potrebbe farvi perdere la testa!