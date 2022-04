Oroscopo della settimana dal 16 al 22 aprile 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): trovare un equilibrio tra lavoro e tempo libero

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui attirate persone interessanti e pronte a dare una mano. Sabato 16, se ultimamente il vostro stile di vita è stato tutt’altro che salutare, con la luna piena in Bilancia è tempo di trovare un equilibrio tra lavoro e tempo libero! Domenica 17 aprile, con la congiunzione Mercurio-Urano una persona potrebbe sorprendervi dicendo che gli altri vi vedono più equilibrati e forti di quanto voi pensiate di essere. Fate tesoro di quelle parole! Al contempo con il buon aspetto Mercurio-Venere rifletterete sulle vostre aspirazioni professionali ed entrerete in contatto con professionisti del vostro settore. Parlare con altri che condividono la vostra stessa visione vi riempirà di speranza. E agirete il 18, quando entrambi questi pianeti saranno in aspetto con Urano! Emergerà quella passione, la determinazione che non sapevate di possedere. Sarete entusiasti di intraprendere, i veri amici saranno pronti a supportarvi nella realizzazione dei vostri progetti. Il 20, il Sole entrerà nel vostro segno: nel lavoro sarete ambiziosi, vorrete progredire e vi distinguerete!

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: splendida intesa, il partner metterà i suoi desideri dopo i vostri. In ogni caso anche voi fate uno sforzo dedicando quelle piccole attenzioni che danno tanto piacere. Soli: con il buon aspetto Venere-Urano può accadere di tutto! Un colpo di fulmine, da un incontro inaspettato potrebbe nascere una storia d’amore.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): sulla strada del successo

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

Questa settimana imboccherete nuove direzioni. Sabato 16 aprile, la Luna Piena in Bilancia indica la necessità di un equilibrio dare/avere nel settore delle finanze: al vostro segno consiglia di pretendere le somme di denaro che vi devono e voi al contempo pagare eventuali debiti. Domenica 17 aprile, con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro potreste avere un improvviso desiderio di fare un viaggetto fuori città e probabilmente vi muoverete. Potreste anche soltanto pianificare la prossima vacanza ma in entrambi i casi, vi ricaricherete di energie positive. Ma ciò potrebbe riguardare anche il lavoro: vi sentite pronti a intraprendere nuovi viaggi e avventure professionali. Il 18, l’idea di progredire, di cercare nuove opportunità ed ampliare il raggio d’azione vi renderà euforici! La buona notizia è che le troverete in modo del tutto inaspettato. Il 20 aprile, il Sole entrerà in Toro: che si tratti di un nuovo posto di lavoro, di completare un corso o affinare un’abilità vi troverete sulla strada del successo.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: voglia di testare il vostro potere di seduzione ma occhio alle tentazioni, a far ingelosire il partner. Superando i limiti potreste avere una brutta sorpresa… Soli: il 18 aprile potreste incontrare una persona che come voi è in cerca dell’anima gemella e di vivere una storia seria. E vi innamorerete!

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): trasformare le idee in progetti

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui il lavoro sarà tutt’altro che noioso! La vostra etica del lavoro sarà ripagata con il Plenilunio in Bilancia, sabato 16 aprile. Vi troverete sotto i riflettori! Potrebbe trattarsi di dare il via a un’importante società o ottenere un riconoscimento pubblico. Dopo aver firmato i documenti, andate a festeggiare! Lunedì 18, con il buon aspetto Venere-Urano grazie alla creatività avrete mille idee che potreste trasformare in progetti. L’importante è fermare l’idea, anche prendendo nota: al tempo, al denaro e alle energie da impegnare ci penserete in un secondo momento. Ma non solo: nuove idee, piani o progetti potrebbero arrivare inaspettatamente anche durante delle conversazioni con i colleghi! Seguire la vostra visione creativa potrebbe diventare la massima priorità quando il Sole entrerà in Toro il 20 aprile e sarà in ottimo aspetto con il vostro segno. Potete sfruttare le vibrazioni del transito per dare il via ai progetti di lavoro oppure può essere anche il momento perfetto per trarre vantaggi finanziari da un vostro hobby.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: è il momento perfetto per trascorrere un dolce fine settimana con il partner. Se non vi è possibile, inviare un regalino che dice “ti amo” può essere altrettanto romantico.

Soli: il 17 aprile, con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro, un incontro casuale potrebbe essere molto romantico e passionale!