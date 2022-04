Oroscopo della settimana dal 16 al 22 aprile 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 16 al 22 aprile 2022: una nuova avventura professionale

Oroscopo Umore Cancro

Questa settimana incontrerete persone interessanti e approfondirete la conoscenza! Sabato 16, la luna piena in Bilancia sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e a voi chiede di trovare un equilibrio nella vita domestica. Se siete stati lontani da casa o avete ignorato determinate responsabilità, è il momento di prendervi cura delle persone care, soprattutto se con un familiare avete discusso. Domenica 17 aprile, potreste avere la possibilità di ampliare la cerchia delle amicizie, entrare a far parte di gruppo di persona che la pensano come voi. Lunedì 18 aprile, la congiunzione Mercurio-Urano in Toro in buon aspetto con Venere, imparerete qualcosa di nuovo di tipo tecnologico. Potreste, ad esempio, seguire un corso su come pubblicare post sui social media, un curriculum online o come mantenere il computer protetto dai virus informatici. Una nuova idea potrebbe anche concretizzarsi improvvisamente, potreste ritrovarvi impegnati in una nuova avventura professionale. In ogni caso, data la dissonanza Sole-Plutone assicuratevi che questi impegni vi valorizzino! Il 20, con l’arrivo del Sole in Toro lavorerete con un ritmo costante e determinato per realizzare le vostre ambizioni.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: assicuratevi di introdurre intensità, passione nella relazione, cercate di sorprendere il partner! ! Soli: conquisterete senza problemi! E con una persona nascerà una relazione romantica piena di promesse.

Oroscopo della settimana Scorpione: momento fantastico per firmare accordi

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui incontri interessanti con alcune persone portano molte opportunità. Il 16, se vi sentite esausti sfruttate il sabato per ricaricarvi mentalmente. Il Plenilunio in Bilancia, alle spalle del vostro segno rappresenta un invito a elaborare le emozioni e non a ignorarle! Domenica 17 aprile, con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro potreste incontrare una persona molto interessante che vi entusiasmerà. Ed è probabile che ricambi lo stato d’animo. Vi fa pensare a cose nuove e la conversazione vi metterà di buon umore per il resto della giornata. Potrebbe trasformarsi in una meravigliosa amicizia o persino in un legame romantico. Lunedì 18 aprile, un amico o un contatto di lavoro potrebbe spingervi a fare qualcosa che è al di fuori della vostra comfort zone e che si rivelerà vantaggioso. Potrebbero esortarvi a inviare il curriculum a un posto di lavoro per il quale non vi sentite qualificati o a lanciare un vostro sito web. Queste persone vi mettono sulla strada del successo. Lo stesso giorno, con la dissonanza Sole-Plutone in Capricorno dovrete soppesare attentamente le parole sulle questioni lavorative. Nelle conversazioni potrebbero emergere delle verità taciute e giochi di potere: assicuratevi di essere i migliori ma senza ferire gli altri. Martedì 20, l’arrivo del Sole in Toro vi spinge a concentrare l’attenzione sui rapporti di lavoro, obblighi e contratti. Potrebbe essere un momento fantastico per firmare un accordo o dare il via a una società redditizia!

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: atmosfera romantica, nella relazione c’è tenerezza, sensualità e armonia. Piccoli ostacoli vengono superati con facilità. Soli: con l’aspetto Venere-Urano un incontro fortuito ma sconvolgente potrebbe cambiare radicalmente la vostra vita!

Oroscopo della settimana Pesci: tutto vi sembra possibile!

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui concretizzare nuove idee vi porterà al successo. Sabato 16, con il Plenilunio in Bilancia c’è una trasformazione nel settore delle finanze, state entrando in una nuova fase. Domenica 17 aprile, con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro avrete idee geniali e sarà ancora meglio se farete una passeggiata nel verde. Lunedì 18 aprile, tutto vi sembrerà possibile: potete persino cambiare situazioni che sembravano immutabili! La comunicazione sarà al top, dunque parlate e distinguetevi! Sul posto di lavoro cercate di condividere i pensieri, idee e opinioni: tutti vi ascolteranno! Siate consapevoli del vostro tono, dell’ambiente e del tempismo poiché le vostre parole hanno un inaspettato potere! Il 20, il Sole entrerà in Toro: sarete determinati ad avere relazioni affidabili all’interno del posto di lavoro e in generale nella professione.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il 18 scrivete un bigliettino d’amore per la dolce metà e nascondetelo in una tasca. Sarà felice della tenera sorpresa.

Soli: il 18 aprile, una persona potrebbe chiamarvi per un appuntamento e sboccerà una storia d’amore!