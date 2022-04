Oroscopo della settimana dal 16 aprile per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 aprile 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 16 aprile (21 marzo-21 aprile): una somma inattesa di denaro

E’ una settimana in cui le opportunità finanziarie abbondano ma c’è spazio anche per il romanticismo! Sabato 16 aprile, con il Plenilunio in Bilancia cercate di stabilire l’armonia nelle relazioni. Mettete da parte l’ego e sarete felici! Domenica 17 aprile, la congiunzione Mercurio-Urano sosta nel vostro settore delle finanze. Potreste ricevere una somma inattesa di denaro. Forse non sarà enorme ma vi farà piacere. Al contempo, evitate di prendere decisioni avventate: lo shopping sfrenato potrebbe farvi bruciare i soldi! Il 18, oltre alla congiunzione, Venere in Pesci sarà in buon aspetto con Urano: i due aspetti sono parecchio esaltanti, assisterete a un positivo cambiamento immediato nelle finanze, nella vostra sicurezza. Lo stesso giorno il Sole nel vostro segno sarà in dissonanza con Plutone: potreste rendervi conto di avere un incredibile potere come professionisti ma per avere più successo potrebbe essere necessarie alcune modifiche. Mercoledì sarete spinti a occuparvi di questioni domestiche ma sistemerete tutto entro il fine settimana. E in questi giorni occhio all’irritabilità ingiustificata: rischiate di guastarvi il divertimento!

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: il 18, con il buon aspetto Venere-Urano, dovete risvegliare la scintilla! Programmate una serata in cui al partner riserverete qualche delizia d’amore. Soli: il 18 c’è la possibilità di dare il via a una storia d’amore ricca di passione! Per entrambi sarà un incontro per la serie fuoco e fiamme…

Oroscopo della settimana Leone dal 16 al 22 aprile (23 luglio-23 agosto): concentrati sulla carriera

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui sarete al centro della scena e ciò far arrivare nuove opportunità. Domenica 17 aprile, con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro potreste avere un’improvvisa esplosione di notorietà. Un post che pubblicate su un social sarà letto da più persone del solito.E’ un ottimo momento, ad esempio, per postare un articolo sul vostro blog. Lunedì 18 aprile Venere in Pesci è in buon aspetto con Urano in Toro. Potreste essere molto interessati (per non dire ossessionati) da un tipo di investimento di denaro molto diverso. Tenete conto delle incognite, valutate con attenzione. Lo stesso giorno il Sole in Ariete è in dissonanza con Plutone: il passaggio sottolinea l’importanza di promuovere il progresso lavorativo. Mercoledì 20, il Sole entra in Toro: sarete concentrati sulla vostra carriera, le ambizioni e la reputazione. Nel fine settimana le energie al top vi permetteranno di lasciare alle spalle qualche discussione. Domenica dedicate un po’ di tempo a occuparvi delle faccende domestiche, delle bollette, ecc.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: con il partner pianificate un’avventura o un’esperienza che possa avvicinarvi. Un corso di cucina o un viaggio romantico saranno sensuali e divertenti! Soli: martedì conquisterete e vi divertirete! La Luna in Sagittario promette momenti splendidi. Oroscopo della settimana Sagittario dal 16 aprile (23 novembre-21 dicembre): una svolta nel lavoro Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui piccoli cambiamenti portano a grandi risultati. Domenica 17 aprile, con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro potreste dare il via a nuova abitudine mirata al benessere fisico. Ad esempio, seguire una dieta sana, praticare esercizio fisico, jogging o yoga oppure tai chi all’aperto. Il passaggio, sul lavoro indica una svolta: forse è attraverso una conversazione inaspettata che potrebbe cambiare la vita lavorativa quotidiana. Lunedì 18 aprile, il buon aspetto Venere-Urano farà arrivare un immenso sostegno dalle persone care. Scoprirete che in casa sono pronte ad assumersi maggiori responsabilità, il che vi aiuterà a concentrarvi sul lavoro in continua evoluzione. Ciò non esclude che sarete spinti a cambiare qualcosa in casa: la disposizione dei mobili oppure dipingere le pareti. Il 20 aprile, con l’arrivo del Sole in Toro, sarete più che mai determinati a portare a termine quanto avete iniziato. In ogni caso, evitate che questo atteggiamento si trasformi in cocciutaggine e sia d’ostacolo al progresso. Giovedì l’umore sarà al top e anche nel fine settimana sarete sorridenti!

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: andrà tutto bene se sarete meno possessivi e terrete sotto controllo alcune reazioni che a voi sembreranno logiche ma che confonderanno il partner.

Soli: se dubitate dell’affidabilità di una persona fate ampio uso di lucidità e testate la sua sincerità. Occhi aperti.