Oroscopo della settimana dal 19 marzo per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 19 al 25 marzo 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 19 marzo (21 marzo-21 aprile): una settimana emozionante

Questa settimana sarà emozionante, dopo un periodo di chiusura, uscirete dal letargo! Il 20 marzo alle 25.34 il Sole entrerà nel vostro segno. L’energia solare vi renderà più sicuri di voi, più dinamici e intraprendenti: il che è fantastico se avete intenzione di prendere delle iniziative serie nel lavoro. E’ il momento ideale per inseguire ciò che desiderate perché avrete la passione, l’entusiasmo e l’audacia per realizzare i vostri sogni. Il 21, la congiunzione Mercurio-Giove in Pesci, farete tanti sogni a occhi aperti, avrete mille desideri e ciò avere un forte impatto mentale sulla attuale posizione lavorativa. Avrete la piccola speranza che il vostro impegno non è vano e che seguirà un miglioramento nelle finanze. Segnaliamo che mercoledì e giovedì proverete nostalgia per la casa di famiglia e potreste aver voglia di chiamare i genitori anche solo per dire ciao. Venerdì 25 marzo, sarete spinti ad adottare un approccio responsabile a tutti gli aspetti del vostro percorso professionale. Il fine settimana sarà fantastico, pieno di bei momenti ed energia positiva.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: con il Sole nei vostro segno darete il via a novità e a cambiamenti. Con il partner ripartirete da zero e vivrete momenti di felicità.

Soli: conquiste a gogo, giochi di seduzione a tutto campo! Incontro con una persona originale, da cui sarete irresistibilmente attratti/e.

Oroscopo della settimana Leone dal 19 al 25 marzo (23 luglio-23 agosto): renderete il lavoro di nuovo divertente

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Questa settimana vi sentirete pronti a rendere il lavoro di nuovo divertente. Domenica 20 marzo il Sole entrerà in Ariete in ottimo aspetto con il vostro segno: solitamente accende il desiderio di apprendere, scoprire cose nuove! E’ il momento di cercare delle opportunità che vi consentano una crescita professionale. Tenete tuttavia presente che dovrete portare a termine i vostri impegni, assicuratevi dunque che la prossima avventura di lavoro sia qualcosa che mantenga vivo il vostro interesse nel tempo. Il 21 marzo, con la congiunzione Mercurio-Giove in Pesci potrebbe entrare una somma extra o del denaro che stavate aspettando. Nelle prossime settimane potreste inoltre ricevere diversi doni, buoni regalo o altri oggetti di valore. All’inizio della settimana, una conversazione fortuita potrebbe mettervi in grado di consolidare la traiettoria del vostro futuro professionale. Mercoledì e giovedì, in casa l’atmosfera può essere elettrica ma rimanendo calmi e tranquilli, non ci saranno discussioni. Il 25 marzo, vi sentirete pronti ad assumere sul lavoro tutte le responsabilità che arriveranno.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: bando alla routine, cercate di evadere, cambiare le abitudini! I pianeti assecondano i vostri desideri più folli! Soli: uscite di casa, esibite il vostro fascino e la passione. Sicuramente conquisterete! Oroscopo della settimana Sagittario dal 19 marzo (23 novembre-21 dicembre): mettetevi in gioco! Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Accogliete con gioia questa settimana! Il 20 il Sole entra in Ariete: nelle prossime quattro settimane potrete godere dei piaceri della vita, che si tratti di un nuovo hobby o di un nuovo amore. La creatività inoltre sarà al top! Il periodo dell’Ariete è perfetto per un segno di Fuoco avventuroso come il vostro. Potreste spinti a prendere l’iniziativa nel lavoro: mettetevi in gioco perché è il momento di lasciare il segno! il 21, la congiunzione Mercurio-Giove-Nettuno in Pesci sarà in dissonanza con il vostro segno ma non è una cosa negativa. Dovrete tenere sotto controllo un eccesso di idealismo riguardante il lavoro e i progetti. Siate consapevoli di ciò che proponete e di cosa volete intraprendere o dare il via. In questo modo, non perderete alcun dettaglio, non circolerà confusione. Giovedì ritagliate un po’ di tempo libero per rilassarvi e capire, vita personale o lavoro, qual è il prossimo passo importante da fare.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: che si tratti di dedicarvi a un nuovo hobby o alle amicizie, dal 20 avrete bisogno di un po’ più di libertà.

Soli: il vostro segno desidera storie in cui mantenere la vostra indipendenza. Dal 20, potrebbe arrivare una storia romantica non convenzionale.