Oroscopo della settimana dal 20 al 26 novembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): dare il via a nuove iniziative

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui con l’arrivo del Sole e Mercurio in Sagittario dovrete guardare con un po’ di distacco le situazione. Circolerà un po’ di stress e non dovrete perdere la bussola. Il 22, le persone care potrebbero essere il vostro specchio. Le cose irritanti che osservate sono messaggi sui vostri comportamenti. E ciò vale anche per i colleghi di lavoro. Ogni volta che qualcun altro vi fa ribollire il sangue, chiedetevi:”E’ possibile che io faccia la stessa cosa?”. Il 24 novembre, grazie al Sole e Mercurio in Sagittario, nel lavoro comunicherete in modo audace: è il momento di esprimere il vostro punto di vista o chiedere ciò di cui avete bisogno. Per tutta la settimana, vi sosterrà il buon aspetto Marte-Venere: sarete molto produttivi ma senza che arrivi lo stress. Per sfruttare al meglio questi transiti, prendete in considerazione nuove iniziative che siano professionalmente stimolanti.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: il 24, è la giornata ideale per fare il punto della situazione. Lo farete entrambi con calma. Soli: Mercurio e Sole in Sagittario vi rendono un po’ troppo ottimisti e generosi., Questa settimana evitate di vedere le persone migliori di quanto siano in realtà. Attenzione.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): piccoli viaggi divertenti

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana che prende una piega entusiasmante, alcuni eventi aggiungeranno brio alla vita lavorativa. Il 21 novembre potreste parla di finanze con uno o più familiari e decidere insieme di dare il via a un’iniziativa importante. Lo stesso giorno, il Sole entra in Sagittario – seguirà Mercurio il 24 – che vi doterà di buonumore, accenderà il vostro settore della comunicazione, degli spostamenti. Che si tratti di incontrare fratelli o amici intimi o ancora fare piccoli viaggi divertenti, preparatevi perché saranno 4 settimane in cui vi muoverete parecchio! Avrete voglia di esprimervi, conversare e visto le vibrazioni vi rendono ultra dinamici, affronterete il lavoro con vigore ed entusiasmo. Per tutta la settimana, inoltre, godrete del buon aspetto Venere-Marte che esalterà il valore delle vostre capacità.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: il 22, cercate di ricordare che il lavoro non è l’unica cosa che conta: dedicate più tempo al partner, divertitevi insieme! Soli: il 24 attirare l’attenzione di chi vi attrae sarà un gioco da ragazzi! Farete vostro un cuore.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una nuova partenza

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

La notizia astrale della settimana è l’entrata del Sole in Sagittario: dal 21 la vita sociale sarà animata, uscirete dalla routine e trascorrerete più tempo con gli amici. Altra buona notizia è l’arrivo, il 24, di Mercurio in Sagittario: ovunque vi ritroverete al centro dell’attenzione, sarete positivi, motivati, entusiasti e se in vista c’è una nuova partenza – personale o di lavoro – avrete la riuscita! Molto convincenti, è difficile che a una vostra richiesta, una persona dica “no”. Al contempo, per tutta la settimana il buon aspetto Venere-Marte è perfetto per studiare una strategia e portare al livello successivo gli affari o la professione. Se siete in cerca di un impiego è un ottimo momento per trovare un’opportunità.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: il 22, rafforzate la complicità con il partner, coccolatelo/a, anche con un sensuale massaggio…

Soli: grazie alle amicizie, il 21 potreste incontrare la persona giusta e dare il via a una storia romantica, ricca di passione.