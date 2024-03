Oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2024 per tutti i segni dello zodiaco. La luna piena di questa settimana è potente, porta cambiamenti positivi, si presentano incredibili opportunità.

ARIETE

21 MARZO – 20 APRILE

Comprendere che qualunque cosa accada non si ripeterà mai nello stesso modo ti consentirà di goderti gli eventi futuri. Il che non significa che andrà tutto liscio. Abbiamo bisogno di sfide. Eppure, aiutati dall’eclissi lunare, puoi trovare momenti preziosi, anche in situazioni difficili. E più ti senti grato, più ricche saranno le ricompense.

TORO

21 APRILE – 21 MAGGIO

Solo perché non sei perfetto, non significa che non hai molto di cui essere orgoglioso. Questa settimana porta intuizioni per accettare qualunque cosa accada, adattarsi e andare avanti. L’eclissi lunare segna un punto di svolta. Puoi lasciarti alle spalle una situazione insoddisfacente e dirigerti verso un orizzonte più luminoso. Per prima cosa, raccogli i tuoi pensieri. Riconosci i tuoi successi. Allora segui il tuo cuore. Sai cosa è giusto.

GEMELLI

22 MAGGIO – 22 GIUGNO

Per massimizzare i nostri punti di forza, dobbiamo essere consapevoli delle nostre debolezze, una delle quali è che sottovalutiamo i nostri punti di forza! Dubitiamo di noi stessi. Non farlo questa settimana. L’eclissi lunare offre un’opportunità. Il problema è che è ammantato di problemi. Ma hai le capacità per affrontarli. Non lasciarti scoraggiare dall’aspetto di qualcosa. Scavare in profondità. Credi in te stesso.

CANCRO

23 GIUGNO – 23 LUGLIO

Aspettatevi l’inaspettato questa settimana. Se sei pronto ad esplorare nuovi orizzonti, le trasformazioni saranno così belle che il tuo mondo sarà un posto diverso.

LEONE

24 LUGLIO – 23 AGOSTO

Ti stai chiedendo se sei in grado di avere successo nel tuo compito attuale. E preoccuparsi che altri abbiano gli stessi dubbi. Se condividi l’ispirazione portata dall’eclissi lunare, la reazione che otterrai confermerà le tue qualità. Questo ti darà la sicurezza di essere ancora più ispirato.

VERGINE

24 AGOSTO – 23 SETTEMBRE

Questa settimana, il tuo senso dell’umorismo è fondamentale. Se cerchi il lato positivo di una situazione seria, scoprirai che è meno grave di quanto sembri e che offre opportunità di risate condivise. Non puoi andare meglio di così.

BILANCIA

24 SETTEMBRE – 23 OTTOBRE

Hai bisogno di informazioni. Ma non importa dove guardi, non puoi trovarlo. È come cercare le chiavi smarrite in posti assurdi. L’eclissi lunare ti aiuta. Farai scoperte utili. Non solo questi ispireranno la tua ricerca, ma quando troverai quello che stai cercando, gli indizi creeranno una mappa per il successo.

SCORPIONE

24 OTTOBRE – 22 NOVEMBRE

Questa settimana ti senti più in sintonia con i ritmi cosmici. Ciò ti consentirà di rilassarti. Quindi sarai in grado di stabilire le priorità, il che ti darà più tempo.

SAGITTARIO

23 NOVEMBRE – 21 DICEMBRE

Spesso hai bisogno di essere in due posti contemporaneamente. Con così tanto da fare e così tanti piatti da girare, diluisci la tua energia in modo da essere ovunque contemporaneamente e da nessuna parte in particolare. L’eclissi lunare ti aiuta a concentrarti su un compito importante che non hai avuto tempo di affrontare.

CAPRICORNO

22 DICEMBRE – 20 GENNAIO

La sfida è che sai cosa vuoi ottenere, ma hai bisogno dell’aiuto di qualcuno e non sei sicuro di come ottenerlo. Quindi provi a creare un motivo per invogliarli a salire a bordo. Sei manipolativo? Forse. Ma se questo porterà alla risoluzione di un problema che andrà a beneficio di entrambi, non ci sono problemi.

ACQUARIO

21 GENNAIO – 19 FEBBRAIO

Sei in modalità crociera. Aspettatevi cambiamenti nelle dinamiche relazionali e più facilità nel vostro mondo. L’eclissi lunare offre la possibilità di riflettere sui progressi che hai fatto e di elaborare i recenti sviluppi positivi. Se sei ancora coinvolto in una sfida, scoprirai che è più facile da affrontare di quanto ti aspetti.

PESCI

20 FEBBRAIO – 20 MARZO

Con Marte che alimenta i Pesci, sei pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia della tua vita? Puoi cambiare i personaggi e portare la trama in una direzione diversa. Beh… in teoria! La realtà è che le cose andranno avanti allo stesso modo, ma il ritmo aumenterà.