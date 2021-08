Oroscopo della settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): mollare vecchie abitudini

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui dovrete apportare delle modifiche a una situazione o a un progetto oppure cambiare qualche abitudine e per voi non è facile. Il 29, mollate dunque le vecchie abitudini, se volete progredire è il momento di rinnovare. Tenete presente che qualsiasi cambiamento ora va a vostro vantaggio! Il 30, l’arrivo di Mercurio in Bilancia sarà d’aiuto a organizzarvi, a raggiungere i piccoli obbiettivi un passo alla volta. Il 31, il boss potrebbe affidarvi un compito che vi sembrerà inutile o poco ragionevole. Non potete alzarvi e uscire dalla stanza. Per cui, seppure pieni di rancore, tacete. Il 2 settembre, avrete modo di provare di che stoffa siete fatti: sarete super efficienti e toccherete con mano che il duro impegno ha fatto arrivare splendidi risultati.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: il 2 e 3 settembre riconquisterete il partner a suon di romanticismo e tenerezza, sarete pieni di dolci attenzioni.

Soli: potreste avere delle difficoltà a interagire con gli altri, forse non saprete bene cosa volete. Evitate in ogni caso di isolarvi, l’umore ne risentirebbe parecchio.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): di fronte a un bivio

E’ una settimana in cui vi troverete di fronte a un bivio: rimanere fermi nella vita di sempre o optare per un cambiamento radicale. Il 29, ci penserete ed è probabile che imboccherete una nuova direzione: non è facile ma alla fine del percorso troverete un tesoro! Il 30 e 31, potrebbe scatenarsi una rivalità nella vita personale o nel lavoro: prudenza, anche se pensate di essere dalla parte della ragione, muovetevi solo se siete certi della vittoria. Il 30, Mercurio entra in Bilancia: ragione in più per muovervi in sicurezza e non perdere il vostro leggendario controllo. Se, inoltre, avete chiesto una promozione o un aumento pazientate: le risposte che aspettate arriveranno… Il 2 e il 3 settembre, avrete voglia di rinnovare qualcosa in casa o di migliorare l’organizzazione così da garantirvi maggiore comfort.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: i pianeti rendono gioiosa la vita a due, c’è complicità e gioia di vivere. Guardate al futuro tenendovi teneramente per mano!

Soli: le conquiste non mancano, fate solo attenzione a puntare sulla persona giusta. Prima di lanciarvi a occhi chiusi cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): affrontare spese indispensabili

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Con l’arrivo di Mercurio in Bilancia, il 30 agosto, la tendenza sarà quella di valutare i pro e i contro di qualsiasi situazione, anche minore, e in questo modo rischiate di non uscirne più! Il 31, potreste dover affrontare delle spese indispensabili ed essere in difficoltà. Ma voi siete notoriamente bravi nel gestire i soldi, dunque alla fine il budget sarà in equilibrio. Il 2 settembre attenzione ai rapporti con colleghi, boss o clienti: potrebbe scatenarsi un malinteso. Dite senza timore ciò che pensate, spiegate con la massima trasparenza ed eviterete ulteriori complicazioni. Il 3 settembre, andate dritti verso gli obbiettivi che volete raggiungere, avete la motivazione. Serietà, impegno, tenacia sono le vostre qualità e dovete metterle in mostra.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: il partner potrebbe notare un certo distacco e chiedervi cos’è che non va. Per evitare qualsiasi tipo di discussione, non risponderete…

Soli: penserete meno al lato sognante dell’amore e più a una relazione solida, su cui poter contare nel futuro. E in effetti, tutto può accadere!