Oroscopo della settimana dal 30 luglio al 5 agosto 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario. Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): evitate di fissarvi sui dettagli Oroscopo della settimana Gemelli: Umore Domenica 31 luglio, con la dissonanza Mercurio in Leone-Saturno retrogrado in Acquario, sarete spinti a fare ciò che volete e apprendere ciò che volete: non esiste un modo “corretto” di vivere la vita e, dunque, chiuderete con alcune consuetudini. Al contempo, il Sole sarà in buon aspetto con Giove: saprete con quali persone potete parlare seriamente e con quali invece intrattenere conversazioni formali, in particolare sul posto di lavoro. Martedì 2 luglio, con il buon aspetto tra Venere in Cancro e Marte-Urano in Toro potreste vedere un cambiamento nelle vostre finanze o nella percezione del valore del denaro. E’ il momento di lanciarvi, se siete disposti, provare qualcosa di nuovo. Uscire dalla vostra zona di comfort vi ripagherà in un modo che non avreste mai potuto immaginare. Giovedì 4 luglio, Mercurio entra in Vergine: non fissatevi sui dettagli riguardanti il lavoro e organizzate il programma quotidiano così da essere più produttivi. Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: se pensate di dover ricevere più amore e passione è il momento di affrontare la situazione. Il partner recepirà il messaggio! Soli: anche se vi sentite soli evitate la tentazione di tornare da ex tossici, poiché il conforto che proverete sarà fugace e alla fine potrebbe ostacolare l’arrivo del prossimo grande amore. È la settimana perfetta per trovare chiarezza. I passaggi astrali sono eccellenti per avviare conversazioni e creare nuovi contatti Mettetevi in gioco! Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): pronti a concretizzare alcuni progetti

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Domenica 31 luglio, il sole in Leone è in buon aspetto con Giove in Ariete: un amico potrebbe avere un’idea brillante che rappresenterà una sorta di terremoto nella vostra vita, sconvolgere pregiudizi e abbattere dei limiti. Potrebbe essere una vera opportunità per evolvere, progredire. Lunedì 1 agosto, con la congiunzione Marte-Urano in Toro avrete la sensazione di dover correre da un’emergenza all’altra ma al contempo avrete voglia di concretizzare alcuni progetti. Anche se per pochi minuti, in serata lavorate sui vostri obbiettivi: pianterete un seme da cui nascerà una forte quercia. E capirete chi vi darà un sostegno: ci saranno persone che vi offriranno una mano per cogliere nuove ed entusiasmanti opportunità. Martedì 2 agosto, sarete decisi a trasformare il vostro percorso professionale, grazie al buon aspetto di Venere con la congiunzione Marte-Urano in Toro. Firmerete accordi, contratti, guadagnerete di più! Ma fate attenzione da giovedì 4 agosto: Mercurio entra in Vergine e sarete particolarmente critici riguardo alle vostre capacità. Nel corso del transito siete pregati di evitare la “paralisi da analisi”, ovvero pensare troppo, dare eccessivo peso alle cose.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: cercate di ricordare che il lavoro non è l’unica cosa che conta e dovete dunque dedicare del tempo al partner. Anche se siete molto impegnati ritagliate del tempo per l’amore. Soli: la festa dell’amore ha inizio, dunque uscite. Sono favoriti incontri importanti ed è molto probabile che non finirete la settimana da soli ma in buona compagnia

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): relazioni armoniose

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Domenica 31 luglio, il Sole è in buon aspetto con Giove: l’atmosfera sarà piacevole, le relazioni con chi vi circonda saranno all’insegna dell’armonia. Alcune in particolare saranno d’aiuto a far progredire i vostri progetti. Lo stesso giorno con la dissonanza Mercurio in Leone-Saturno retrogrado nel vostro segno, potrebbero esserci delle opportunità per sistemare e/o modificare i vostri rapporti di lavoro e gli accordi professionali. Concentratevi su alcuni argomenti specifici da affrontare nel corso di una conversazione con il boss o una controparte. Sarà d’aiuto a parlare con chiarezza poiché vedrete la situazione da qualsiasi sfaccettatura. In questo modo troverete un accordo che funzioni per tutti. Martedì 2 agosto, toccherete con mano che dalla conversazione avete tratto un buon vantaggio. Inoltre il buon aspetto tra Venere in Cancro e la congiunzione Marte-Urano in Toro indica che ci sono delle persone pronte a sostenervi in qualsiasi momento. Il 4 agosto, Mercurio entrerà in Vergine: nel corso del transito studierete una strategia per trasformare il settore finanze. Il pianeta, in questo segno, vi metterà in grado di migliorare la stabilità!

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: circola armonia, passione, comprensione. Se avete avuto dei problemi deciderete di sistemare definitivamente la situazione.

Soli: potere di seduzione al top, desiderio di conquistare e vi lancerete nella ricerca dell’anima gemella. Riuscirete a stabilizzare la vita affettiva.