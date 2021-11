Oroscopo della settimana dal 6 al 12 novembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): una nuova direzione

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

La seconda settimana di novembre sarà incredibilmente produttiva! Il 7 novembre diversi eventi apriranno una nuova direzione e avrete voglia di lanciarvi! Il 10 e l’11 nel lavoro prendete il comando, delegherete alcuni compiti che vi annoieranno e ambiziosi, avrete aspettative molto alte. La presenza di Mercurio in Scorpione, potrebbe spingervi ad adottare nuove e più sane abitudini. Ma attenzione: l’auto-miglioramento potrebbe diventare un’ossessione. Sabato e domenica, insistere affinché facciate qualcosa sarà inutile. Nessuno dovrà chiedere o coinvolgervi: vorrete stare in santa pace o quantomeno fare di testa vostra!

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: se qualcosa che dice o propone il partner, non vi sembra giusto, non fatelo! Stabilite dei confini.

Soli: venerdì è una giornata in cui avrete la sensazione di non essere corteggiati o desiderati come vorreste. Calma, tenete le emozioni sotto controllo.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): riflettere prima di agire

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Con Venere in Capricorno, questa settimana potreste provare un senso di solitudine oppure avrete semplicemente bisogno di isolarvi un po’. Il 7 novembre, sarete in conflitto tra ciò che desiderate e ciò di cui avete bisogno: trovate un compromesso e sarete comunque soddisfatti. Il 9, lavoro o vita personale sarete diffidenti nei confronti di tutti. Il che avrà il solo effetto di far allontanare le persone… In generale è una settimana in cui prima di agire dovete riflettere, soprattutto quando si tratta di soldi. Da martedì a venerdì, avrete in ogni caso ad affrontare conversazioni, necessarie, che ruotano intorno alle finanze.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: l’atmosfera è un po’ pesantuccia, potrebbe esserci qualche contrarietà. Regolatevi di conseguenza. Soli: mercoledì, lasciate il malumore alle spalle e divertitevi, uscite, sorridete! Avete bisogno della compagnia degli amici.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): potete affrontare qualsiasi situazione

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ settimana in cui la sicurezza in voi stessi è al top e siete in grado di conquistare ciò che volete. E’ tempo di mettervi al centro della scena! In particolare dal 9 all’11 avrete la benefica sensazione di poter affrontare qualsiasi situazione. Cercate di entrare in contatto con chi sapete potrebbe offrirvi o un lavoro o in generale dare una mano. Sono giornate in cui avrete successo, soprattutto se lavorate nel settore dei media, l’insegnamento o la ricerca. Per tutta la settimana, sarete più ambiziosi che mai: venerdì è il momento ideale per fare passi avanti nella carriera, promuovere la vostra immagine e concludere affari.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: la relazione potrebbe non andare nel verso da voi desiderato ma se non volete complicare le cose, fate comunque ampio uso di dolcezza poiché i pianeti in Scorpione vi rendono molto critici.

Soli: il ricordo di un/a ex potrebbe essere molto presente oppure non vi sentirete attraenti. E arriverà puntuale un po’ di insicurezza. Cercate di contrastarla.