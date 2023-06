L’oroscopo del 18 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 18 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Gemelli per il vostro segno è un ottimo momento per dare il via a un progetto, soprattutto se è legato all’e-commerce, ai social media o al networking. Al contempo, il transito accende il desiderio di ampliare la cerchia delle conoscenze, rendere la vita piacevolmente movimentata. Potreste anche riannodare una relazione che si era incrinata. Amore: in coppia, evitate di litigate per imporre i vostri piani ma parlatene e spiegate, In questo caso il partner vi seguirà e realizzerete ciò che avete in mente. Soli: il vostro status è all’insegna dell’indipendenza, vi dà piena libertà di essere, di fare ma in alcuni momenti pensate che non state andando da nessuna parte.

Oroscopo 18 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Gemelli rappresenta un invito a trovare dei modi per ridurre le uscite di denaro così da avere più margine di manovra e sentirvi più sicuri. Se volete guadagnare di più, questo è il momento giusto per cercare nuovi canali. In ogni caso per oggi fate attenzione: rischiate di perdere del denaro o un oggetto a cui tenete. Amore: in coppia, c’è amore, romanticismo, guardate al futuro mano nella mano: un mix che rende indistruttibile la vostra relazione. Soli: in caso di incontro, sarete cauti, eviterete di pianificare, di fare progetti per il futuro. Ed è un ottimo atteggiamento.

Oroscopo 18 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Nuova nel vostro segno indica che è il momento ideale per iniziare un progetto o un piano per voi molto importante anche se strada facendo non dovete trascurare alcun dettaglio. Cosa vi rende felici? Una conversazione potrebbe dare il via a una raffica di idee o il suggerimento di qualcuno vi sembrerà perfetto. Amore: in coppia, tra scambi di idee, obiettivi comuni e risate complici, di sicuro non vi annoierete. Una giornata che migliorerà notevolmente la vostra relazione! Soli: è una domenica piena di sorprese e incontri, uno in particolare scatenerà forti emozioni, da gustare senza moderazione.

Oroscopo 18 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno: è un buon momento per fare un bilancio così da dare il via a un nuovo ciclo d’espansione e progresso quando il Sole, il 21 giugno, entrerà in Cancro. Potreste inoltre avere idee eccellenti, non ultimo per dare una mano a chi vi circonda. Il Novilunio, accentua il vostro lato altruista. Amore: in coppia, con il Novilunio dovete puntare a un dialogo limpido e sincero. Se avete qualcosa che vi pesa sul cuore, è il momento di parlare. Soli: occhio ai miraggi: oggi rischiate di prendere lucciole per lanterne e credere a qualsiasi cosa vi dirà chi vi corteggia.

Oroscopo 18 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Nuova in Gemelli fa brillare il vostro settore della vita sociale, entrerete in contatto con persone d’aiuto a realizzare i vostri sogni, più di quanto potreste pensare. Se volete migliorare la vostra presenza sui social per dare una spinta alla vostra attività o ad altri obbiettivi, date il via. Ma prima studiate bene il da farsi. Amore: in coppia, è fusione totale, dedicate al partner mille piccole dolci attenzioni e ve le renderà centuplicate: fusione totale. Soli: giornata in cui potreste ripensare al passato e sperare di poter riannodare una relazione. Prima di sognare un ritorno, parlate con l’ex, tastate il terreno.

Oroscopo 18 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Novilunio in Gemelli al vostro segno annuncia che è il momento giusto per fare un grande passo avanti riguardo al raggiungimento di un obbiettivo, un avanzamento nella carriera o la realizzazione di un’ambizione. Otterrete sicuramente la riuscita e sarete soddisfatti. Se avete un’idea in mente, fidatevi dell’istinto e non sbaglierete. Amore: in coppia, circola qualche battibecco ma entrambi avrete voglia di andare oltre. E’ la magia dell’amore. Soli: il desiderio odierno è quello di innamorarvi, vivere una dolce storia d’amore. E una persona saprà come conquistare il vostro cuore.

Oroscopo 18 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Nuova in Gemelli al vostro segno promette uno splendido periodo, è il momento ideale per concretizzare un progetto o contattare una persona che sapete aprirà la porta a nuove ed entusiasmanti possibilità. Non è escluso abbiate voglia di acquisire nuove competenze frequentando un corso di studio e vi sarà utile al massimo. Amore: in coppia, anche le discussioni accese possono essere costruttive, se ovviamente fondate. Oggi potreste essere piacevolmente sorpresi dal risultato. Soli: gli aspetti astrali odierni favoriscono gli incontri. Non vi resta dunque che uscire da casa, fare ampio uso del vostro fascino e aprire gli occhi,

Oroscopo 18 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Gemelli vi spinge a puntare l’attenzione sulle finanze e ci sono alcune opportunità per guadagnare denaro extra. Se ad esempio avete una piccola impresa, potreste ampliare il raggio d’azione o trovare altri clienti. I vecchi clienti porteranno i nuovi e la lista crescerà. Con questo transito potreste saldare un debito o ottenere un prestito Amore: in coppia, la sincerità con cui entrambi oggi vi esprimerete sarà utile a rafforzare la complicità e a fare progetti per il futuro. Soli: dichiarare il vostro amore a chi vi attrae, oggi non è una mission impossible. Il modo di esprimervi farà centro!

Oroscopo 18 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Gemelli sosta nel vostro settore delle relazioni: attraverso le conversazioni potreste trovare un accordo nella vita personale o lavorativa o, ancora, negli affari. Non è escluso che arrivi una proposta o sarete voi a farla. Gli altri saranno dunque fondamentali e se vorrete ottenere ciò che desiderate dovrete essere diplomatici. Amore: in coppia, la relazione si rinnova, la complicità si rafforza. Bei momenti che vi fanno ritrovare lo slancio dei primi giorni. Soli: è nel giro delle amicizie che potrebbe nascere un nuovo amore. Vivete il presente senza porvi domande inutili.

Oroscopo 18 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna Nuova in Gemelli nel lavoro ci saranno grandi e positivi cambiamenti. Se siete in cerca di un impiego è possibile che otterrete un colloquio e andrà a buon fine. Se, invece, avete già un lavoro, potreste guadagnare di più (forse grazie agli straordinari) e in generale essere più efficienti e organizzati. Amore: in coppia, alcune contrarietà familiari potrebbero destabilizzare entrambi ma le affronterete insieme e sarete più uniti che mai! Soli: ci sono incontri, c’è chi vi corteggia ma un momento desiderate una storia d’amore e un altro avete invece paura di perdere la libertà.

Oroscopo 18 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna Nuova in Gemelli porterete a termine un progetto o concluderete un affare in modo positivo e sarete orgogliosi di voi stessi! Nel lavoro, potrebbero inoltre arrivare delle nuove e interessanti opportunità. Il transito può rappresentare anche una forte spinta a ripartire da zero riguardo a una relazione personale o professionale. Amore: in coppia, è una domenica all’insegna della leggerezza, dell’umorismo. Esattamente quel che serve per lasciare alle spalle tutte le preoccupazioni che ultimamente vi hanno appesantito. Soli: incontri con nuove persone, conversazioni simpatiche che metteranno in evidenza alcune delle vostre qualità. Non avrete problemi a conquistare.

Oroscopo 18 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il Novilunio in Gemelli riuscirete ad apportare alcune modifiche riguardanti la casa: potrebbe trattarsi di un trasloco, di un progetto di ristrutturazione oppure del desiderio di mettere su famiglia o migliorare le relazioni con l persone care. Potreste dare il via nel giro di pochi giorni o di mesi ma una volta fatto il cambiamento non tornerete indietro. Amore: in coppia, sfruttate questa bella giornata per rafforzare il legame con il partner. Nella relazione c’è come un nuovo inizio. Insieme, siete più uniti che mai. Un pizzico di passione ravviva l’unione. Soli: negli affari di cuore ci sono belle opportunità: non negatevi alcun piacere, è tempo di lasciarvi andare alle emozioni.