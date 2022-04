Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 30 aprile al 6 maggio 2022

Oroscopo della settimana dal 30 aprile al 6 maggio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 30 aprile al 6 maggio 2022: mettetevi in gioco

Oroscopo Umore Cancro

Sabato 30 aprile, con il Novilunio in Toro ritagliate del tempo per ampliare la cerchia sociale così da poter dare nuovo impulso alla carriera e, al contempo, al divertimento. Mettetevi in gioco. Questi contatti potrebbero portare a ottime collaborazioni quando domenica 1 maggio, Venere in Pesci sarà in buon aspetto con Plutone in Capricorno. Potreste inoltre prendere in considerazione un’opportunità di studio o di viaggio per esplorare ulteriormente gli aspetti del percorso professionale desiderato. Prima di impegnarvi considerate cosa imparerete da questa avventura e se trasformerà positivamente il vostro sviluppo professionale. Mercoledì 4 maggio, con l’armonia Marte-Urano potreste scoprire che un mentore o una guida è d’aiuto per fare passi avanti nel lavoro. L’opportunità di lavorare più a stretto contatto con un altro professionista o azienda può arrivare all’improvviso! Siate aperti alle nuove opportunità e contatti man mano che si presentano durante la settimana lavorativa.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: con Venere in Ariete sarete meno comprensivi e pazienti. Forse perché vorreste più attenzioni. Che si tratti di un regalo, di fiori o di una cena preparata dal partner volete essere trattati con amore. Soli: la presenza di Venere in Ariete potrebbe scatenare un’attrazione ma i risultati non essere all’altezza delle vostre aspettative.

Oroscopo della settimana Scorpione: positivi colpi di scena nel lavoro

Oroscopo Umore Scorpione

Sabato 30, con la Luna Nuova in Toro puntate alla collaborazione. Questa fase lunare indica che in mente avete progetti ambiziosi ma non potete realizzarli da soli. Create una solida collaborazione con qualcuno di cui vi fidate e raggiungerete il successo. Nel lavoro qualunque cosa accada con i colleghi e il boss cercate di accettarla. Più facile da dire che da fare… Lunedì 2 maggio, Venere entra in Ariete, accenderà entusiasmo per il vostro lavoro, sarete scattanti e determinati. Il 4 maggio, Marte in buon aspetto con Urano indica che potrebbe esserci dei colpi di scena nel lavoro ma positivi! Avrete inoltre la possibilità di mostrare abilità e competenze. Lo stesso giorno la congiunzione Sole-Urano in Toro con l’aspetto di cui sopra pur essendo un po’ stressante a causa dei parecchi cambiamenti, potrebbe farvi scoprire che qualsiasi trasformazione porterà a qualcosa di meglio! Mantenete un atteggiamento positivo.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: saprete come riaccendere la passione, fare in modo che non si spenga. E in caso di discussione, la pace sarà tra le lenzuola.

Soli: non è escluso un colpo di fulmine ma potrebbe rivelarsi un fuoco di paglia. Aprite bene gli occhi!

Oroscopo della settimana Pesci: amicizie straordinarie

Oroscopo Umore Pesci

Con il Novilunio in Toro, sabato 30 aprile con il Novilunio in Toro cercate di essere più consapevoli dell’ambiente circostante, prestate attenzione ai piccoli dettagli della vostra vita quotidiana. In seguito, potrebbero avere un grande impatto sul futuro. Domenica 1 maggio, il fascino naturale vi consente di attrarre persone meravigliose che potrebbero essere utili in vari settori della vostra vita. Essere socievoli vi permetterà di stringere amicizie straordinarie. Il 2, Venere entra in Ariete: sarete più decisi e sicuri del vostro valore. Sarete dei leader, il che attirerà professionisti altrettanto forti. Per tutta la settimana, Giove nel vostro segno formerà un buon aspetto con Plutone mentre Marte, sempre nel vostro segno, sarà in armonia con Urano in Toro. Nessuno dubiterà della vostra sicurezza o professionalità, di conseguenza una persona potrebbe dare il via a una conversazione con voi, in merito alle vostre aspirazioni professionali. Siate aperti a chiunque vi verrà incontro poiché qualsiasi contatto potrebbe portare a qualcosa di meraviglioso nel vostro percorso professionale!

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: esprimetevi con tenerezza e dolcezza, mostrate l’attaccamento nei confronti del partner.

Soli: in vista ci sono nuovi incontri romantici! Potreste conoscere una persona e decidere di seguirla in capo al mondo.