Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 9 al 15 luglio 2022

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 luglio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 9 al 15 luglio 2022: decisioni riguardanti il lavoro

Oroscopo Umore Cancro

Domenica 10 luglio, il Sole nel vostro segno in buon aspetto a Urano indica che avrete l’opportunità di stringere nuove conoscenze ed ampliare il giro di contatti con persone utili, in grado di dare un aiuto. Questo transito, fino al 12 luglio, nel lavoro e in generale sulla vostra vita potrebbe avere un impatto inaspettato. Non dovrete stupirvi, dunque, se improvvisamente sognerete scenari diversi. Il 13 luglio, con la Luna Piena in Capricorno potreste percepire chiaramente che i vostri rapporti di lavoro e il lavoro stesso sono arrivati a un punto critico. Il Plenilunio rappresenta un invito a riflettere sugli ultimi sei mesi. Come sono andati a finire certi accordi? Cosa ne pensate del boss, di alcuni colleghi, soci e clienti? Sfruttate il transito per trarre vantaggio dagli accordi oppure mollarli. Spetta a voi! Il 14 luglio, dopo la lunazione, non dovrete sorprendervi se avrete delle conversazioni che incideranno sulla vostra decisione. Per il resto della settimana, con il buon aspetto Mercurio nel vostro segno e Urano e in seguito la congiunzione Mercurio-Sole anche se inizialmente sarà difficile, alla fine capirete chiaramente cosa dovete fare per progredire.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: affronterete argomenti delicati che di recente hanno causato delle discussioni con il partner. Ottima iniziativa, che consoliderà la relazione. Soli: dedicherete molto tempo alla ricerca dell’amore; ma dovrete essere pazienti e aspettare ancora un po’ prima di avere un incontro che cambierà la vostra vita.

Oroscopo della settimana Scorpione: nuovi percorsi di lavoro

Oroscopo Umore Scorpione

Domenica 10 luglio, con il sole in Cancro in buon aspetto a Urano è la giornata giusta per imparare qualcosa di nuovo: ad esempio suonare uno strumento oppure studiare un argomento che vi sarà utile nella professione. Nel lavoro, con questo transito fino al 12 luglio, potrebbe esserci un cambiamento riguardo agli accordi e alle relazioni. Comporterà un rallentamento del ritmo ma al contempo potrebbe permettervi di realizzare qualcosa di più grande. Parte di questo, mercoledì 13 luglio con la Luna Piena in Capricorno può spingervi alla chiusura di vecchi accordi o relazioni di lavoro. Chiudendo una porta, potete dunque aprirne un’altra con possibilità di migliori interazioni che potrebbero favorire la vostra crescita professionale. Nuove intuizioni o conversazioni potrebbero emergere inaspettatamente per il resto della settimana quando dal 14 luglio, Mercurio in Cancro sarà in buon aspetto con Urano e in seguito si congiungerà al Sole: il primo transito indica un cambio di prospettiva fondamentale mentre imboccate nuovi percorsi lavorativi. Anche i vostri valori riguardanti il lavoro saranno soggetti a cambiamenti e in meglio! Sabato 16 luglio, la congiunzione illuminerà i prossimi passi da compiere nella professione

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: la relazione procede alla grande, il partner sarà più complice e più sensuale. Sembrerete due adolescenti al primo amore…

Single: siete sicuri che nessuno riuscirà a privarvi della vostra libertà. Ma è una settimana in cui potreste innamorarvi e cambiare idea…

Oroscopo della settimana Pesci: conversazioni preziose

Oroscopo Umore Pesci

Da domenica 10 al 12 luglio, con il buon aspetto Sole-Urano, potreste avere delle preziose quanto inattese conversazioni riguardanti i vostri progetti. Prestate attenzione a qualsiasi consiglio, commento o suggerimento poiché potrebbero avere un ruolo importante nel vostro lavoro. Qualcuno potrebbe persino ispirarvi in un modo che non vi aspettate. Mercoledì 13 luglio con la Luna Piena in Capricorno, realizzerete un’aspirazione professionale. Potrebbe esserci un gruppo di lavoro, un evento o un contatto che vi aiuterà a realizzare un vostro sogno. Durante il Plenilunio dovreste contattare i colleghi – anche online – qualcuno vi permetterà di dar vita a un desiderio professionale. Il 14, Mercurio in Cancro sarà in buon aspetto con Urano: potreste essere presentati a una nuova persona, attraverso le conoscenze reciproche, e il fatto permettervi di ampliare i vostri orizzonti. Il 16 luglio con la congiunzione Sole-Mercurio in Cancro, avrete una visione particolarmente chiara riguardo al vostro talento e ai progetti.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il 10 luglio, con la dolce metà potreste avere una conversazione molto disinibita e sexy. Potreste infrangere alcune regole della relazione e spostarvi in un nuovo territorio. Vi sentirete reciprocamente più a vostro agio.

Soli: la solitudine vi pesa molto ma non dovete scoraggiarvi! E’ una settimana in cui incontrerete l’anima gemella, quella che state cercando da tempo.