Oroscopo della settimana, Scorpione, 7-14 aprile: attenti alla dieta.

Oroscopo dell’amore Scorpione questa settimana

Ci sarà affetto e cura nella relazione. Assicurati tuttavia che le controversie esistenti con il partner vengano risolte questa settimana. Coloro che si sono innamorati di recente avranno bisogno di trascorrere più tempo insieme. Date spazio al partner nella storia d’amore e non imponete i vostri sentimenti e pensieri all’amante. Invece, sedetevi insieme per discutere della vita presente e futura. Alcune relazioni amorose si trasformeranno in matrimonio con il sostegno dei genitori.

Oroscopo della carriera Scorpione questa settimana

Riceverai chiamate per colloqui e potrai essere sicuro di risolverle comodamente. Troverai nuovi partner commerciali, ma assicurati di conoscerli bene prima di firmare accordi cruciali. Stai lontano dai pettegolezzi d’ufficio e non cadere preda della meschina politica d’ufficio. Utilizza invece il tuo tempo per attività più costruttive. Coloro che si occupano di informatica, sanità, ingegneria civile, ospitalità e accademici vedranno opportunità di trasferirsi all’estero.

Oroscopo monetario Scorpione questa settimana

Verrà venduto un immobile che porterà soldi. Puoi pianificare una vacanza in famiglia all’estero poiché il saldo bancario lo consente. Le tue possibilità di acquistare un’auto sono alte. Gli uomini d’affari possono essere sicuri che arriveranno nuovi promotori che ti daranno anche la possibilità di espandere il commercio in nuove aree. Se il programma finanziario ti premia per qualche spesa pazzesca, accettala, altrimenti lascia perdere la decisione.

Oroscopo della salute dello Scorpione questa settimana

Non ci saranno problemi medici importanti, ma gli Scorpioni con diabete svilupperanno complicazioni. Attenersi a una dieta sana senza oli e grassi. Includere più frutta e verdura nel menu. Alcuni nativi del Toro potrebbero lamentarsi di problemi dentali che necessiteranno di cure mediche. Coloro che hanno problemi legati al sonno dovrebbero optare per rimedi naturali tra cui yoga e meditazione.