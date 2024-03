Oroscopo settimanale Scorpione, 31 marzo – 6 aprile 2024: momento propizio per investire

Oroscopo dell’amore Scorpione questa settimana

La tua vita amorosa sarà movimentata questa settimana. Anche se ci sarà eccitazione ed emozione per molti Scorpioni, alcune relazioni amorose a distanza potrebbero non funzionare. La comunicazione aperta è fondamentale in una relazione amorosa e devi sederti e parlare con il partner. Tempo libero per l’amore. La prima parte della settimana è buona per proporre e la seconda parte è buona per il fidanzamento, organizza una cena romantica. Le donne sposate concepiranno e anche la tua relazione diventerà più forte con il tempo.

Oroscopo del lavoro Scorpione questa settimana

Puoi esprimere con sicurezza nuove idee e concetti e assicurarti i pro e i contro di ciascuno mentre verranno poste nuove domande e il loro potenziale verrà analizzato durante le riunioni ufficiali. Sii ragionevole al lavoro e sii anche pronto a lavorare per ore aggiuntive mentre gestisci compiti cruciali. Gli studenti in attesa di ammissione alle università straniere avranno bisogno di notizie positive nella prima parte della settimana.

Oroscopo dei soldi per lo Scorpione questa settimana

Prendi in considerazione decisioni di investimento intelligenti poiché la ricchezza è positiva questa settimana. Vedrai denaro proveniente anche da un investimento precedente. Alcuni Scorpioni doneranno la ricchezza in beneficenza mentre gli anziani potrebbero dividerla tra i bambini. Verrà risolta una questione legale. Potresti anche aspettarti di ereditare una proprietà dei genitori questa settimana. Alcuni Scorpioni rinnoveranno la casa o addirittura prenderanno in considerazione l’idea di investire nel mercato azionario in attività speculative. Questo è il momento giusto per coloro che intendono vendere la propria famiglia o la proprietà ancestrale.

Oroscopo della salute dello Scorpione questa settimana Nessun grosso problema di salute ti disturberà questa settimana. Tuttavia, problemi di salute orale, febbre virale, allergie cutanee e mal di gola saranno comuni tra gli Scorpioni. Le donne devono prestare attenzione mentre guidano una due ruote. Mantenere un ufficio e una vita personale equilibrati e trascorrere più tempo con gli amici con un atteggiamento positivo.