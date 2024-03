Oroscopo Pesci, settimana 17-23 marzo 2024, non fermarti davanti agli ostacoli; superarli.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Oroscopo dell’amore Pesci questa settimana

Avere un atteggiamento maturo nella relazione d’amore. Anche se devi trascorrere più tempo con l’amante, evita discussioni spiacevoli. Nonostante lo spesso legame, alcuni commenti innocenti possono causare attriti ed è necessario comunicare apertamente con il partner per risolvere questa crisi. Le donne sposate non dovrebbero rimanere in contatto con l’ex amante poiché ciò può causare problemi nella vita familiare. Alcune donne riceveranno proposte da ragazzi che desideravano da molto tempo e questa può essere una sorpresa.

Oroscopo del lavoro dei Pesci questa settimana

Aspettatevi maggiori responsabilità in ufficio. Potresti visitare l’ufficio del cliente o avere discussioni cruciali. Sii ragionevole mentre interagisci con i clienti e non perdere la pazienza durante le riunioni del team. Potrebbe essere necessario trascorrere ore extra in ufficio, ma ciò ti aiuterà anche ad acquisire risalto sul posto di lavoro. Gli uomini d’affari possono lanciare nuove idee troppo sperimentali senza alcuna apprensione. Le tue idee creative giocheranno un ruolo importante nel rendere l’azienda un successo.

Oroscopo dei soldi per iPesci questa settimana

La ricchezza arriverà da diverse fonti e questo ti aiuterà a fare investimenti intelligenti. Alcune questioni legali verranno risolte e il verdetto sarà a tuo favore, apportando beni o ricchezza. Le donne native dei Pesci possono ereditare una proprietà di famiglia. Considera l’idea di fare donazioni in beneficenza. Una festa in famiglia avrà bisogno del tuo contributo.

Oroscopo della salute Pesci questa settimana

Alcuni nativi maschi avranno complicazioni associate alla pressione sanguigna o problemi cardiaci. I problemi legati alla pelle sono comuni tra le donne. Le donne incinte dovrebbero evitare attività avventurose e stare lontane dal cibo spazzatura e dall’alcol. Chi lavora in cucina deve fare attenzione nel tritare frutta e verdura. Prendi tutte le precauzioni necessarie e tieni sempre con te una cassetta di pronto soccorso durante il viaggio.