Oroscopo della settimana dal 25 al 31 dicembre 2023, Luna Piena, i segreti degli astri per ariete, toro, gemelli, cancro, leone, ecc.

Oroscopo della settimana dal 25 al 31 dicembre 2023 per tutti i 12 segni dello zodiaco: ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci.

La Luna Piena mette in risalto la vita domestica, qualsiasi momento difficile può essere risolto con facilità. È tempo di divertirsi!

ARIETE

21 marzo – 20 aprile

C’è molto da fare, ma i mezzi per realizzarlo non sono chiari. Stai cercando di elaborare un piano efficace.

Non è tanto “dove c’è una volontà, c’è un modo”, ma dove c’è una volontà… e un po’ di immaginazione… un modo sarà comunque trovato. Il Natale sarà più facile di quanto pensi.

TORO

21 aprile – 21 maggio

Puoi alleviare la pressione. Non ha senso affrettarsi per raggiungere il tuo futuro quando continuerà a portare sfide simili.

Invece, perché non godersi i momenti preziosi che arrivano? Quando assapori ciò che sta accadendo nella tua situazione attuale (e c’è molto da apprezzare) aggiungi più gioia al tuo potenziale futuro. Questo Natale può essere speciale.

GEMELLI

22 maggio – 22 giugno

Al centro dei festeggiamenti c’è uno spirito di gentilezza, sensibilità e amore. E più condividiamo ciò, più diventiamo soddisfatti.

Sii meraviglioso e generoso quanto puoi questa settimana e diffonderai la bontà. Questo è il miglior regalo che puoi fare.

CANCRO

23 giugno – 23 luglio

Potrebbero esserci momenti di tristezza (la mancanza dei fantasmi dei Natali passati), disaccordi (con persone le cui aspettative sono diverse dalle tue) e anche un certo grado di frustrazione.

Riponiamo grandi speranze. E c’è sempre la possibilità che il Natale non sia all’altezza.

Ci saranno, inevitabilmente, momenti intensi nei tuoi. Ma hanno il potenziale per una maggiore comprensione. E questo è un motivo per essere gioiosi.

LEONE

24 luglio – 23 agosto

Se ti aspetti di preoccuparti, devi avere una ragione inconfutabile. La più piccola lacuna nella tua mentalità permetterà alla speranza di entrare e le tue preoccupazioni scompariranno.

Prima che tu te ne accorga, ti divertirai di nuovo. So che hai problemi irrisolti da affrontare. E che vuoi ordinarli in modo da poterti concentrare sul far divertire tutti.

Ma se ti concentri sugli aspetti positivi (e ce ne sono molti) questi si risolveranno in un modo che sembra magico.

VERGINE

24 agosto – 23 settembre

Nel vostro mondo attuale, qualcuno è intenzionato a separare due cose che fondamentalmente appartengono insieme.

È frustrante. Ma non ha senso sprecare le tue energie cercando di convincerli. Con lo svolgersi delle festività natalizie, ciò che è ovvio per te sarà ovvio anche per loro. E potrete tutti rilassarvi e divertirvi.

BILANCIA

24 settembre – 23 ottobre

Per entrare nello spirito festivo, tutto ciò che devi fare è mettere da parte alcune delle preoccupazioni e delle preoccupazioni che occupano così tanto spazio nella tua testa.

Poiché il tuo sovrano, Venere, si collega a Nettuno, se raggiungi ciò che più ti ispira, ti connetterai con esso. E potrai abbandonarti alle fantasticherie con una gioia che contagia tutti.

SCORPIONE

24 ottobre – 22 novembre

Hai preso un impegno festivo che deve essere mantenuto. Puoi farlo. Ma ricorda che hai il potere e la capacità di dipingere un quadro diverso.

Il Natale porta la creatività per onorare la tua promessa, in un modo che piace a tutti.

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre

Se sei incerto su qualcosa questo Natale, ammettilo. La tua onestà ti porterà alle informazioni che ti mancano.

E quando sei sicuro, non aver paura di parlare apertamente. Anche se non è quello che la gente vuole sentire, le tue parole saranno rispettate. Questo può essere un momento di guarigione, così come un momento di gioia.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio

Ci sono molte deliziose tradizioni legate alle festività natalizie. Ed essere generosi è in cima alla lista.

Quindi, perché non buttarsi? Questa settimana, se dai tutto ciò che hai a qualunque cosa accada, sarai deliziato da ciò che riceverai in cambio.

ACQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio

Avrai alcune sfide da affrontare. Ma puoi affrontarle con calma. Prendi il dono cosmico che ti arriva e accetta qualcosa che meriti questo Natale. Più fiducia e rispetto per se stessi!

PESCI

20 febbraio – 20 marzo

Come ti senti per la prossima settimana? Che cosa significa questo per voi? Quest’anno sembra essere un momento speciale; memorabile per tutte le giuste ragioni. Quando il tuo sovrano si collega a Venere, prevale una deliziosa aura di gioia. Ti meriti un momento speciale.