La eclissi solare totale dell’8 aprile coincide con un periodo in cui il sole sarà particolarmente attivo, al massimo degli ultimi due decenni. Ogni 11 anni, l’attività del sole aumenta e diminuisce mentre i suoi poli magnetici nord e sud si scambiano naturalmente di posto. L’inizio di questo ciclo solare ha l’attività più bassa, nota come minimo solare. L’attività aumenta a metà del ciclo, noto come massimo solare, e diminuisce nuovamente fino al minimo.

Quest’anno, scrive Kasha Patel sul Washington Post, il sole si sta avvicinando alla massima attività del suo ciclo. Ciò significa che emetterà più brillamenti solari ed eruzioni dalla sua superficie, rendendo potenzialmente l’eclissi solare totale di quest’anno molto più dinamica.

Durante un’eclissi solare totale, spiega ancora Patel, la Luna blocca la luce proveniente dal disco solare, ma è possibile vedere parte dell’atmosfera esterna del Sole, nota come corona. Non possiamo vedere la corona in condizioni normali perché la luce intensa del disco solare la cancella.

La caratteristica più evidente sarà probabilmente la presenza di stelle filanti, ovvero strisce luminose emanate dal sole. Si tratta del vento solare, un flusso di particelle cariche che soffia costantemente dalla corona solare nello spazio.Il vento solare, che può viaggiare a 1 milione di miglia orarie, aiuta a tenere lontani i raggi cosmici vaganti che potrebbero bombardare la Terra. Un forte vento solare diretto verso la Terra può anche interferire con le nostre comunicazioni satellitari e avere un impatto sulla nostra magnetosfera innescando l’aurora boreale.

Quando l’attività del sole è bassa, queste stelle filanti si radunano tipicamente attorno ai poli. Ma durante un massimo solare le stelle filanti non sono solo ai poli nord e sud. Sono praticamente a tutte le latitudini.

Il campo magnetico, spiega Patel, non è uniforme attraverso il sole. Alcune aree, chiamate regioni attive, hanno campi magnetici fino a 1.000 volte più forti del campo medio del sole. Le regioni attive sono solitamente la fonte delle eruzioni sulla superficie del sole, che possono causare disturbi sulla Terra e innescare l’aurora boreale.

Vicino al massimo solare, secondo la NASA, gli scienziati possono osservare una media di due o tre CME al giorno, ma ci vuole un po’ di serendipità perché sia nella vista o nel percorso della Terra.

“Il mio sogno sarebbe un massimo solare in cui si verifichi attivamente una delle espulsioni di massa coronale” durante l’eclissi, ha detto Korreck. “È possibile che ciò accada, ma dobbiamo incrociare le dita affinché il sole faccia un bello spettacolo”.

Durante un’eclissi, le persone vedrebbero solo una fase dell’eruzione da dove si trovano nel corso di pochi minuti – forse qualcosa che si allontana o si stacca dal sole. Un’espulsione di massa coronale dall’inizio alla fine avviene nell’arco di un’ora o più, ma l’insieme potrebbe essere visto unendo insieme più immagini scattate dalle persone lungo il percorso della totalità.

Gli scienziati avranno un’idea migliore della possibilità che si verifichi un’espulsione di massa coronale circa una settimana prima dell’eclissi, ha detto Korreck. I ricercatori possono monitorare la posizione delle regioni attive sul sole, da cui si generano le espulsioni di massa coronale, e possono fare previsioni su quanto sarà attivo il sole durante l’eclissi.

Esiste potenzialmente uno scenario ancora più emozionante: lo spettacolo dell’aurora boreale durante l’eclissi.

Se un’espulsione di massa coronale si verificasse qualche giorno prima e fosse diretta verso la Terra, potrebbe scatenare una forte tempesta geomagnetica durante l’eclissi. Gli osservatori del cielo alle latitudini più settentrionali potrebbero vedere la risultante aurora boreale, nota anche come aurora boreale, durante la totalità poiché la luna oscurerà i cieli.

“Non è impossibile”, ha detto Korreck. “Forse è improbabile che tutte le cose siano allineate”

Ma è il massimo solare, quindi potrebbero accadere cose folli.