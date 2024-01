Oroscopo settimanale Scorpione, 7-13 gennaio 2024 una settimana prospera

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Sia la ricchezza che la salute sono positive. Parla per risolvere i problemi nella tua vita amorosa e sfrutta le opportunità in ufficio per dimostrare le tue capacità.

Amore

La tua vita amorosa sarà intatta e non si verificheranno grossi intoppi durante la settimana. Tuttavia, assicurati di risolvere anche le controversie minori prima che le cose vadano fuori controllo. Controlla le tue emozioni e non invadere la privacy del tuo amante. Sii solidale perché il tuo amante vuole qualcuno a cui importa e non un partner dominante.

Carriera

La prima metà della settimana potrebbe non essere produttiva dal punto di vista professionale e ciò può causare attriti in ufficio. Trova il tempo per rispolverare le tue capacità tecniche man mano che arriveranno le chiamate per i colloqui. Assumi nuove responsabilità, comprese attività che hanno un impatto serio sull’azienda. Un cliente nazionale potrebbe avere problemi con un progetto di cui fai parte e la società potrebbe incaricarti di risolverli.

Soldi

Sei bravo in termini di ricchezza. Tuttavia, è saggio avere il controllo sulle spese poiché è necessario risparmiare denaro per una giornata piovosa. Risolverai una controversia finanziaria con un fratello. Verrà risolta anche una controversia legale sulla proprietà. Alcuni Scorpioni fortunati ereditano una proprietà di famiglia mentre puoi anche prendere in considerazione investimenti intelligenti tra cui fondi comuni di investimento e azioni.

Salute

Sei libero da gravi disturbi e questo è anche un buon momento per prendere decisioni cruciali sul tuo stile di vita. Smetti di bere alcolici e tabacco nella prima metà della settimana. Mantieniti in salute seguendo una dieta sana che includa pochi zuccheri, più verdure e nessuna bevanda gassata. Fare yoga e meditazione può fare miracoli sia per la salute fisica che mentale. Gli anziani che viaggiano su lunghe distanze devono avere un kit medico pronto con tutti i medicinali necessari.