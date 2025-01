Oroscopo 2025 Ariete: a confronto le previsioni nei settori del lavoro e dell’amore, di un astrologo inglese, Kyle Thomas e di uno indiano, J.N.Pandey.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Nel 2025, Thomas prevede che ti ritroverai a “cercare una conclusione” per quanto accaduto in passato e contemporaneamente a “ricevere karma per il bene o per il male”.

“Stai creando nuovi schemi in tutti i settori che potrebbero influenzare i prossimi tre decenni della tua vita”, continua Thomas. “Quindi scegli con saggezza dove concentrare la tua attenzione”.

Concentra la tua attenzione sull’inizio della primavera o sull’inizio dell’autunno, Ariete! Thomas prevede che “eventi destinati a nuovi progetti di lavoro o opportunità di impiego” potrebbero verificarsi in quelle stagioni nel 2025.

Potresti vedere alcuni “alti e bassi” nel tuo settore finanziario. Questo potrebbe ostacolare “grandi vittorie” o “sorprendenti colpi di scena”, dice.

Nella prima metà dell’anno, Thomas prevede che le tue “idee” combinate con la tua “capacità di comunicare” porteranno a “maggiore prosperità” nella tua vita. Nella seconda metà, nota una “grande attenzione al settore immobiliare” — quindi se hai una proprietà o desideri averla un giorno, dice “potresti trovare una crescita positiva”.

Amore

Thomas dice di prepararti per un'”ondata di passione, risate e corteggiamento” per la maggior parte della primavera.

Questa ondata di energia elettrica “aiuterà i single a mescolarsi con molte opzioni hot” e “a mettere in fila i corteggiatori” lungo il cammino. Se siete in coppia, dice di “aspettarvi delle opportunità” per riaccendere la scintilla.

L’oroscopo indiano

Lavoro e soldi. Prospettive generali nel 2025

Per l’Ariete, il 2025 porta un mix dinamico di opportunità e sfide nella carriera e nelle finanze. I movimenti planetari indicano un anno di crescita, networking e saggi processi decisionali. Mentre alcuni mesi possono richiedere cautela con le spese, altri ti ricompenseranno con guadagni e progressi di carriera. Una corretta pianificazione e concentrazione sarà la chiave per sfruttare al meglio quest’anno.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

L’anno inizia con Saturno che influenza la tua 11a casa, evidenziando i guadagni finanziari e l’adempimento dei desideri. Fare rete con persone influenti può portare opportunità redditizie. Il tuo flusso di reddito sembra forte, ma è fondamentale evitare spese inutili. Concentrati sugli obiettivi a lungo termine, poiché da gennaio a marzo getta una solida base per il successo nel 2025.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Da aprile, Saturno si trasferisce nella dodicesima casa, provocando spese più elevate, in particolare per viaggi o investimenti all’estero. Tuttavia, la presenza di Giove nella terza casa equilibrierà questa fase portando nuove partnership e accordi commerciali. Le opportunità nei mercati internazionali o nei progetti a distanza potrebbero essere altamente gratificanti. Una gestione tatta delle finanze ti terrà al sicuro.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

Il periodo di metà anno sembra promettente man mano che la tua cerchia sociale si espande, aprendo nuove strade per la crescita professionale. Gli investimenti fatti in passato possono produrre buoni rendimenti. Tuttavia, le spese elevate potrebbero continuare, esortandoti a dare priorità ai bisogni rispetto ai desideri.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

L’ultimo trimestre del 2025 porta una fase equilibrata. Mentre le spese rimangono un fattore, la continua influenza di Giove nella tua terza casa garantisce guadagni costanti attraverso partnership e collaborazioni. Questo è un ottimo momento per implementare piani che richiedono lavoro di squadra.

Amore. Prospettive generali nel 2025

Per l’Ariete nel 2025, l’amore sarà una miscela di crescita e cambiamenti entusiasmanti. L’anno porterà una nuova prospettiva sulle relazioni, sia che tu sia in una partnership a lungo termine o che tu stia appena iniziando una nuova connessione. Mentre Saturno si muove attraverso la tua dodicesima casa fino a marzo, può sembrare un periodo di introspezione, ma una volta che Giove entra nella tua terza casa, l’energia si sposta verso connessioni più attive e appaganti.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

L’inizio del 2025 potrebbe sembrare che tu sia un po’ in un gioco di attesa. L’influenza di Saturno nella tua dodicesima casa può portare un focus sull’auto-riflessione, che potrebbe influenzare il modo in cui vedi le tue relazioni. Potresti trovarti a valutare ciò che vuoi veramente dall’amore e ripensare il tuo approccio al romanticismo.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Mentre Giove entra nella tua terza casa ad aprile, aspettati un cambiamento verso un’energia più gioiosa e vibrante nella tua vita amorosa. La comunicazione tra te e il tuo partner migliorerà, rendendo più facile esprimere i tuoi sentimenti e desideri. Se sei single, potresti incontrare qualcuno di nuovo attraverso amici comuni o incontri sociali.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

A metà anno, la tua vita amorosa si sentirà più armoniosa e stabile. Con la continua influenza di Giove sulla tua terza casa, aspettati cambiamenti positivi. La comunicazione rimarrà forte e troverai nuovi modi per connetterti con il tuo partner o potenziali interessi amorosi. Se stavi cercando amore, questo è un ottimo momento per incontrare qualcuno che si allinea con i tuoi valori e obiettivi.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

L’ultimo trimestre del 2025 porterà un mix di passione ed equilibrio nella tua vita amorosa. Le relazioni si sentiranno più gratificanti mentre si lavora su eventuali sfide che potrebbero essere emersi all’inizio dell’anno. Questa volta ti incoraggerà anche a dare priorità alla stabilità emotiva. Se hai avuto una relazione per un po’, aspettati che si formi un legame più forte poiché entrambi i partner saranno più in sintonia con le esigenze dell’altro.